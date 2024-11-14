По словам журналистов, Киев считает, что гарантии того, что РФ не возобновит агрессию, имеют решающее значение для любого урегулирования российско-украинской войны.

Украинские власти несколько месяцев подряд заявляли, что не уступят оккупированную Россией территорию, однако сейчас они придают не меньшее значение получению гарантий безопасности, чем тому, где может проходить линия прекращения огня. Об этом пишет The New York Times.

Поскольку украинские силы постоянно теряют позиции на востоке, два высокопоставленных чиновника заявили NYT, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", — отметил председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

Другой высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второстепенный. Первый вопрос — это гарантии безопасности.

Авторы материала подчеркнули, что Украина определяет свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С того времени Россия получила контроль над около 20% украинской земли.

"Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, находящуюся под российской оккупацией", — сказал Костенко.

Именно такой подход, по мнению журналистов, Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей.

"Все понимают, что каким бы путем мы ни пошли, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам", — приводят авторы материала слова президента Украины Владимира Зеленского.

В NYT также объяснили, что дискуссии относительно потенциального урегулирования российско-украинской войны обострились после избрания следующим президентом США Дональда Трампа, который пообещал настаивать на немедленных переговорах.

"Это отход от долговременной позиции администрации Байдена, которая заключалась в том, что время и условия любого урегулирования должна определять Украина. Господин Трамп откровенно скептически относится к продолжению американской помощи Украине и заявил, что может положить конец войне за один день, не говоря, как именно", — говорится в материале.

Кроме того, журналисты привели результаты октябрьского опроса Киевского международного института социологии, который показал, что 32% украинцев поддержали бы идею передачи территории в обмен на мир.

Напомним, 13 ноября издание Newsweek обнародовало материал, в котором говорится о том, что ВС РФ могут напасть на Украину через 10-15 лет, если Трамп достигнет мирного соглашения.

В этот же день The Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что украинская промышленность имеет возможность в течение ближайшего времени создать ядерную бомбу.