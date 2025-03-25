В Японии мужчина по ошибке отсидел в камере смертников около 50 лет: ему выплатят рекордную сумму

Следователи подделали доказательства в деле об убийстве семьи из четырех человек. Из-за этого Ивао Хакамада почти полвека ожидал в тюрьме смертной казни и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают японские СМИ.

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Житель Японии Ивао Хакамада ошибочно провел в камере смертников почти 50 лет. Суд его оправдал и постановил выплатить рекордную компенсацию — более $1,4 миллиона, сообщил вещатель NHK.

Мужчина дольше всех в мире пробыл в камере — почти полвека за обвинение в убийстве семьи из четырех человек в префектуре Сидзуока. В ходе повторного судебного разбирательства окружной суд префектуры оправдал Хакамаду в октябре 2024 года, сейчас ему 89 лет.

Психическое состояние обвиняемого ухудшилось за время его длительного заключения, поэтому ходатайство на выплату рекордной компенсации подавал выступающий в качестве опекуна адвокат.

Судья заявил, что Хакамада подвергся бесчеловечному допросу. Пять предметов одежды, сфабрикованных следователями, рассматривались как главное доказательство. Обвинительные приговоры против Хакамады неоднократно подтверждались судом.

Следователи подделали улики: как Ивао Хакамада оказался в тюрьме

Хакамада работал на фирме по производству мисо, продукта традиционной японской кухни на основе соевых бобов, риса и пшеницы. Его арестовали в 1966 году по обвинению в убийстве директора предприятия, его жены и двух их детей, уточняет агентство Kyodo.

Бывший профессиональный боксер провел за решеткой около 47 лет и семи месяцев.

Ивао Хакамада профессионально занимался боксом

Его освободили в марте 2014 года после того, как новые доказательства вызвали сомнения в его осуждении. Окружной суд Сидзуоки, оправдывая Хакамаду в сентябре прошлого года, постановил, что следователи подделали доказательства. Прокуроры не подали апелляцию.

Хакамада вошел в Книгу рекордов Гиннесса как заключенный, дольше всех в мире отбывший наказание в камере смертников.

Напомним, сенатор-республиканец от Миннесоты Джастин Эйхорн был арестован по подозрению во втягивании несовершеннолетней в занятия проституцией.

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