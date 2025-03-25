В Японії чоловік помилково відсидів у камері смертників майже 50 років: йому виплатять рекордну суму

Слідчі підробили докази у справі про вбивство сім'ї з чотирьох осіб. Через це Івао Хакамада майже пів століття очікував у в'язниці на смертну кару і навіть потрапив до Книги рекордів Гіннесса, повідомляють японські ЗМІ.

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Житель Японії Івао Хакамада помилково провів у камері смертників майже 50 років. Суд його виправдав і постановив виплатити рекордну компенсацію — понад $1,4 мільйона, повідомив мовник NHK.

Чоловік найдовше у світі пробув у камері — майже пів століття за звинувачення в убивстві сім'ї з чотирьох осіб у префектурі Сідзуока. Під час повторного судового розгляду окружний суд префектури виправдав Хакамаду в жовтні 2024 року, зараз йому 89 років.

Психічний стан обвинуваченого погіршився за час його тривалого ув'язнення, тому клопотання на виплату рекордної компенсації подавав адвокат, який виступає як опікун.

Суддя заявив, що Хакамада зазнав нелюдського допиту. П'ять предметів одягу, сфабрикованих слідчими, розглядалися як головний доказ. Обвинувальні вироки проти Хакамади неодноразово підтверджувалися судом.

Слідчі підробили докази: як Івао Хакамада опинився у в'язниці

Хакамада працював на фірмі з виробництва місо, продукту традиційної японської кухні на основі соєвих бобів, рису і пшениці. Його заарештували 1966 року за обвинуваченням у вбивстві директора підприємства, його дружини і двох їхніх дітей, уточнює агентство Kyodo.

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Івао Хакамада професійно займався боксом

Його звільнили в березні 2014 року після того, як нові докази викликали сумніви в його засудженні. Окружний суд Сідзуоки, виправдовуючи Хакамаду у вересні минулого року, постановив, що слідчі підробили докази. Прокурори не подали апеляцію.

Хакамада увійшов до Книги рекордів Гіннесса як ув'язнений, який найдовше у світі відбув покарання в камері смертників.

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