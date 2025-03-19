В США арештовано сенатора, який хотів визнати нелюбов до Трампа психічним розладом
ЗМІ повідомляють, що попри наявність дружини та чотирьох дітей сенатор домовлявся про зустріч з 17-річною дівчиною, однак був заарештований та доставлений до в'язниці.
В Сполучених Штатах Америки сенатора-республіканця Міннесоти Джастіна Ейхорна, відомого своїм законопроєктом про визнання нелюбові до президента країни Дональда Трампа психічним розладом, арештували за підозрою у втягуванні неповнолітньої у проституцію. Про це повідомляє поліція Блумінгтона (Міннесота).
Правоохоронці розповідають, що 40-річний чоловік думав, що домовляється про зустріч з 17-річною дівчиною. Однак насправді розмова була з детективом поліцейського управління міста Блумінгтон.
Сенатора заарештували біля його автомобіля та доставили до в'язниці. Нині в прокуратурі округу Хеннепін знаходяться звинувачення у скоєнні тяжкого злочину — втягування неповнолітніх у проституцію.
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"Якщо ви, 40-річний чоловік, якщо приїдете до округу Оранж-Джамсьют, щоб зайнятися сексом з чиєюсь дитиною, ви можете очікувати, що ми вас посадимо", — сказав начальник поліції Блумінгтона Букер Ходжес.
Як повідомляє видання The Guardian, Джастін Ейхорн одружений і має чотирьох дітей. Він відомий ак один із п'яти авторів законопроєкту щодо визнання нелюбові до Дональда Трампа психічним захворюванням.
Законопроєкт про визнання "синдрому одержимості Трампом" психічним розладом
В понеділок, 17 березня, стало відомо, що сенатори-республіканці штату Міннесота підготували законопроєкт, що визнає "синдром одержимості Трампом" (Trump Derangement Syndrome, TDS) психічним розладом. Його визначають як "гострий прояв параної в інших нормальних людей, що є реакцією на політику і президентство президента Дональда Дж. Трампа". Серед симптомів — "визнана Трампом загальна істерія, яка призводить відрізнення реальних політичних розбіжностей від психічної патології".
Документ відразу розкритикували. Лідер більшості в сенаті штату Ерін Мерфі назвала його "можливо, найгіршим законопроектом в історії Міннесоти.
Зазначимо, що Дональд Трамп прикрасив Білий дім дрібничками. Зокрема, він повісив більше портретів, ніж його попередники і навіть поставив золоту копію Кубка чемпіонату світу ФІФА. Також президент СШС хоче побудувати бальний зал.
Додамо, що за повідомленнями ЗМІ в Білому домі зневажають президента України. Соратники Трампа ведуть таємні переговори з опонентами Зеленського
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