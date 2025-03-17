В США планують визнати "синдром одержимості Трампом" психічним розладом

Законопроєкт розробили та планують подати п'ять сенаторів-республіканців. В документі зазначається, як виявляється розлад та його основні симптоми.

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П'ять сенаторів-республіканців штату Міннесота, Сполучені Штати Америки підготували законопроєкт, мають намір завтра представити проєкт визнає "синдром одержимості Трампом" (Trump Derangement Syndrome, TDS) психічним розладом. Про це повідомляє Foxnews.

Документ визначає TDS як "гострий прояв параної в інших нормальних людей, що є реакцією на політику і президентство президента Дональда Дж. Трампа". Серед симптомів — "визнана Трампом загальна істерія, яка призводить відрізнення реальних політичних розбіжностей від психічної патології".

Законопроєкт подадуть п’ять сенаторів-республіканців штату Міннесота. Його передадуть на розгляд Комітету охорони здоров’я та соціальних послуг.

Президент Дональд Трамп та його прихильники використали термін "синдром психозу Трампа" для критики політичних опонентів, які, на їхню думку, мають упереджену одержимість президентом та його політикою. Він був придуманий у 2003 році політичним коментатором Чарльзом Краутхаммером для опису критиків тодішнього президента Джорджа Буша-молодшого. Останніми роками він став популярним для глузування з критиків Дональда Трампа.

Нагадаємо, нещодавно президент США назвав жартом свою обіцянку завершити війну за 24 години. Нині він вважає, що перемовини з Росією щодо 30-денного перемир'я "ідуть добре". За словами Дональда Трампа, днями розкриється більше деталей.

Нещодавно Дональд Трамп потрапив у казус під час бесіди з представниками ЗМІ на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді. Він отримав мікрофоном по обличчю.