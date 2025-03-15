На очах у всіх: Дональд Трамп отримав удар по обличчю мікрофоном (відео)

Незадовго до інциденту Трамп розкритикував ЗМІ, звинувативши їх в упередженості і назвавши критичні публікації про себе "незаконними".

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78-річний президент США Дональд Трамп потрапив у казус під час бесіди з представниками ЗМІ на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді, пише New York Post.

Перед тим, як покинути округ Колумбія після своєї промови в Міністерстві юстиції, де він, серед іншого, розкритикував журналістів, він відповідав на запитання про ситуацію на Близькому Сході. Раптово мікрофонна стійка репортера — мобільний, м'який, але великий мікрофон, що дає змогу журналістам чітко чути звук, коли є інші візуальні перешкоди на кшталт сильного вітру, ревіння моторів літака або розмови в русі, вдарила главу держави по губах. У галузі його іноді називають "дохлою кішкою". Глава Білого дому заплющив очі і відхилився від неї, щоб уникнути нового удару.

Цей момент потрапив на камери і розлетівся мережею. Як видно на кадрах, Трамп на секунду замовк, осудливо покосившись у бік людини зі стійкою. Її відразу ж відсунули подалі від президента.

Якому ЗМІ належить стійка, не уточнюють

Після короткої паузи політик резюмував:

"Вона щойно потрапила на телебачення сьогодні ввечері. Вона щойно стала великою історією сьогодні ввечері. Ви це бачили?"

Трампа похвалили його прихильники за те, як він впорався з незручною ситуацією на камеру.

"Репортер просто вдарив президента Трампа мікрофоном. Але 47 впорався з цим як профі", "Президент Трамп отримав по обличчю мікрофоном репортера. Нереальні ці люди. Проявіть трохи поваги", "Як, чорт забирай, репортер міг піднести мікрофон так близько до обличчя Трампа? Це просто неправильно. Безпека має бути посилена. Незручно для преси", – пишуть у коментарях під відео.

Медійний активіст і консерватор Чарльз Кірк закликав репортерів виявити повагу до президента

Під час виступу в Міністерстві юстиції у Вашингтоні президент США заявив, що ЗМІ явно налаштовані проти нього, і деякі їхні репортажі "незаконні".

"Ці мережі і ці газети насправді нічим не відрізняються від високооплачуваних політичних діячів. І це має припинитися. Це має бути незаконно. Це впливає на суддів і справді змінює закон, і це просто не може бути незаконним. Я не вірю, що це законно", – сказав він.

Особливо дісталося від нього кабельним новинним мережам, таким як MSNBC, про які він відгукувався зі своєю традиційною зневагою.

Раніше Дональд Трамп сказав, що його обіцянка завершити війну в Україні за 24 години була "трохи саркастичною". Водночас переговорний процес він оцінює позитивно й анонсує новини про угоду про перемир'я на 30 днів із Росією в понеділок 17 березня. Президент США заявив, що якщо Путін відмовиться від перемир'я, це стане "поганими новинами для цього світу", тому що загине ще дуже багато людей.

Нагадаємо, Фокус писав, як працює проста дипломатія Дональда Трампа, і що Путін передав американському колезі свою позицію щодо перемир'я в Україні.