СМИ сообщают, что несмотря на наличие жены и четырех детей сенатор договаривался о встрече с 17-летней девушкой, однако был арестован и доставлен в тюрьму.

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В Соединенных Штатах Америки сенатора-республиканца Миннесоты Джастина Эйхорна, известного своим законопроектом о признании нелюбви к президенту страны Дональду Трампу психическим расстройством, арестовали по подозрению во втягивании несовершеннолетней в проституцию. Об этом сообщает полиция Блумингтона (Миннесота).

Правоохранители рассказывают, что 40-летний мужчина думал, что договаривается о встрече с 17-летней девушкой. Однако на самом деле разговор был с детективом полицейского управления города Блумингтон.

Сенатора арестовали возле его автомобиля и доставили в тюрьму. Сейчас в прокуратуре округа Хеннепин находятся обвинения в совершении тяжкого преступления — втягивание несовершеннолетних в проституцию.

"Если вы, 40-летний мужчина, если приедете в округ Оранж-Джамсьют, чтобы заняться сексом с чьим-то ребенком, вы можете ожидать, что мы вас посадим", — сказал начальник полиции Блумингтона Букер Ходжес.

Как сообщает издание The Guardian, Джастин Эйхорн женат и имеет четырех детей. Он известен как один из пяти авторов законопроекта о признании нелюбви к Дональду Трампу психическим заболеванием.

Законопроект о признании "синдрома одержимости Трампом" психическим расстройством

В понедельник, 17 марта, стало известно, что сенаторы-республиканцы штата Миннесота подготовили законопроект, признающий "синдром одержимости Трампом" (Trump Derangement Syndrome, TDS) психическим расстройством. Его определяют как "острое проявление паранойи у других нормальных людей, что является реакцией на политику и президентство президента Дональда Дж. Трампа". Среди симптомов — "признанная Трампом всеобщая истерия, которая приводит к отличению реальных политических разногласий от психической патологии".

Документ сразу раскритиковали. Лидер большинства в сенате штата Эрин Мерфи назвала его "возможно, худшим законопроектом в истории Миннесоты.

Отметим, что Дональд Трамп украсил Белый дом безделушками. В частности, он повесил больше портретов, чем его предшественники и даже поставил золотую копию Кубка чемпионата мира ФИФА. Также президент США хочет построить бальный зал.

Добавим, что по сообщениям СМИ в Белом доме презирают президента Украины. Соратники Трампа ведут тайные переговоры с оппонентами Зеленского