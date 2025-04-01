Российские железные дороги массированно атаковали хакеры: что известно

Сайт и мобильное приложение холдинга Российские железные дороги (РЖД) подверглись массированной хакерской атаке.

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О сбое в работе сервисов стало известно из официального новостного Telegram-канала РЖД.

Сообщается, что сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. В компании заявили, что занимаются восстановлением их работы.

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В качестве альтернативы в РЖД предложили россиянам использовать кассы на станциях и вокзалах, где, по данным компании, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в публикации.

Напомним, 23 марта компания "Укрзалізниця" сообщила о сбое в IT-системе. В связи с этим онлайн-продажи билетов некоторое время были недоступными.

По словам главы "Укрзалізниці" Александра Перцовского, на полное восстановление IT-сервисов понадобится еще минимум несколько недель. Пассажирские сервисы планируют возобновить до конца этой недели. Сервисы грузовых перевозок – до 10 апреля.