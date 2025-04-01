Российские железные дороги массированно атаковали хакеры: что известно
Сайт и мобильное приложение холдинга Российские железные дороги (РЖД) подверглись массированной хакерской атаке.
О сбое в работе сервисов стало известно из официального новостного Telegram-канала РЖД.
Сообщается, что сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. В компании заявили, что занимаются восстановлением их работы.Важно
В качестве альтернативы в РЖД предложили россиянам использовать кассы на станциях и вокзалах, где, по данным компании, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в публикации.
Напомним, 23 марта компания "Укрзалізниця" сообщила о сбое в IT-системе. В связи с этим онлайн-продажи билетов некоторое время были недоступными.
По словам главы "Укрзалізниці" Александра Перцовского, на полное восстановление IT-сервисов понадобится еще минимум несколько недель. Пассажирские сервисы планируют возобновить до конца этой недели. Сервисы грузовых перевозок – до 10 апреля.