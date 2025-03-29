Кибератака РФ на реестры Украины: в Кабмине озвучили новые детали расследования

Украинские правоохранительные органы выяснили обстоятельства кибератаки Российской Федерации на Единые государственные реестры Министерства юстиции Украины, в частности установлены ответственные со стороны Украины и РФ.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в рамках форума "Госреестры Минюста: стратегическое значение, безопасность и развитие", передает "Укринформ".

Глава Минюста подчеркнула, что речь идет о российской кибератаке. Это не был сбой, связанный с работой администраторов реестра. На сегодняшний день правоохранители выяснили, вследствие чего произошла атака.

"Есть понимание того, как это было возможно, и кто понесет за это ответственность в Украине. Так же установлена ​​информация о том, кто именно со стороны врага занимался этим вопросом", — сказала Стефанишина.

К расследованию были привлечены представители Службы безопасности Украины и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Были направлены материалы для возбуждения уголовного производства.

Стефанишина также отметила, что Украина должна быть готова к российским кибератакам, которые могут произойти в любой момент.

Хакерская атака на реестры: что известно

Минюст Украины 20 декабря сообщил о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры. В то же время российские хакеры заявили, что взломали "Национальные информационные системы Украины" и удалили всю информацию из государственных реестров. В Украине утечки персональных данных не подтверждали.

Уже 30 декабря были восстановлены первые реестры. Начали работать Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Позже, 8 января, Минюст заявил о возобновлении сайта. Также сообщалось о восстановлении работы некоторых реестров.