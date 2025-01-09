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Минюст возобновил работу сайта: какими функциями можно воспользоваться

Атака, минюст, сайт минюста, восстановление работы
После масштабной хакерской атаки сайт Минюста возобновил работу (иллюстративное фото)

Министерство юстиции рассказало, какими функциями отныне можно воспользоваться после возобновления работы сайта. Кроме того, по сообщению ведомства, Минюст уже начал взаимодействовать с государственными органами.

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В среду, 8 января, Министерство юстиции Украины сообщило о возобновлении работы сайта. Публикация появилась 8 января в 16:20.

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Минюст возобновил работу сайта: что известно

Ведомство сообщило, что 9 января 2025 года после масштабной кибератаки со стороны России восстанавливается работа некоторых реестров Минюста. В частности, можно воспользоваться Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Также возобновляется электронное информационное взаимодействие с государственными органами, в частности, с Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, которые используют данные ЕГР в своей деятельности.

Минюст возобновил работу сайта после хакерской атаки: какие функции заработают

В ведомстве отметили, что отныне можно будет воспользоваться рядом онлайн-услуг с помощью "Дії". В частности, на портале ЕГР восстановят функции:

  • бесплатный поиск информации в реестре;
  • формирование выписок;
  • получение результатов административных услуг по коду доступа;
  • доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

Хакерская атака на госреестры: подробности

Напомним, что 20 декабря Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры. Тогда же российские хакеры утверждали, что взломали "Национальные информационные системы Украины" и удалили всю информацию из государственных реестров. Однако в Украине утечки персональных данных не подтверждали.

После атаки в Минюсте сообщали, что на восстановление потребуются недели. Однако уже 30 декабря были восстановлены первые реестры: начали работать Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Позже первый заместитель министра юстиции Украины Николай Кучерявенко рассказал, что с 5 января в Украине будет восстановлен доступ к ключевым социальным сервисам. Он отметил, что с этого дня можно подать заявку на "Зимнюю еПоддержку", получить выписку о месте проживания ребенка, а также различные социальные выплаты и услуги для ВПЛ.