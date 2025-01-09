Минюст возобновил работу сайта: какими функциями можно воспользоваться

Министерство юстиции рассказало, какими функциями отныне можно воспользоваться после возобновления работы сайта. Кроме того, по сообщению ведомства, Минюст уже начал взаимодействовать с государственными органами.

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В среду, 8 января, Министерство юстиции Украины сообщило о возобновлении работы сайта. Публикация появилась 8 января в 16:20.

Минюст возобновил работу сайта: что известно

Ведомство сообщило, что 9 января 2025 года после масштабной кибератаки со стороны России восстанавливается работа некоторых реестров Минюста. В частности, можно воспользоваться Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Также возобновляется электронное информационное взаимодействие с государственными органами, в частности, с Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, которые используют данные ЕГР в своей деятельности.

Минюст возобновил работу сайта после хакерской атаки: какие функции заработают

В ведомстве отметили, что отныне можно будет воспользоваться рядом онлайн-услуг с помощью "Дії". В частности, на портале ЕГР восстановят функции:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

Хакерская атака на госреестры: подробности

Напомним, что 20 декабря Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры. Тогда же российские хакеры утверждали, что взломали "Национальные информационные системы Украины" и удалили всю информацию из государственных реестров. Однако в Украине утечки персональных данных не подтверждали.

После атаки в Минюсте сообщали, что на восстановление потребуются недели. Однако уже 30 декабря были восстановлены первые реестры: начали работать Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Позже первый заместитель министра юстиции Украины Николай Кучерявенко рассказал, что с 5 января в Украине будет восстановлен доступ к ключевым социальным сервисам. Он отметил, что с этого дня можно подать заявку на "Зимнюю еПоддержку", получить выписку о месте проживания ребенка, а также различные социальные выплаты и услуги для ВПЛ.