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Мін'юст відновив роботу сайту: якими функціями можна скористатись

Атака, мін'юст, сайт мін'юсту, відновлення роботи
Після масштабної хакерської атаки сайт Мінʼюсту відновив роботу (ілюстративне фото)

Міністерство юстиції розповіло, якими функціями відтепер можна скористатись після відновлення роботи сайту. Окрім того, за повідомленням відомства, Мін'юст вже почав взаємодіяти з державними органами.

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У середу, 8 січня, Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи сайту. Публікація з’явилася 8 січня о 16:20.

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Мінʼюст відновив роботу сайту: що відомо

Відомство повідомило, що 9 січня 2025 року після масштабної кібератаки з боку Росії відновлюється робота деяких реєстрів Мін'юсту. Зокрема, можна скористуватись Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Також поновлюється електронна інформаційна взаємодія з державними органами, зокрема, з Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки: які функції запрацюють

У відомстві зазначили, що відтепер можна буде скористатись низкою онлайн-послуг за допомогою "Дії". Зокрема, на порталі ЄДР відновлять функції:

  • безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
  • формування витягів;
  • отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;
  • доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

Хакерська атака на держреєстри: подробиці

Нагадаємо, що 20 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри. Тоді ж російські хакери стверджували, що зламали "Національні інформаційні системи України" та видалили всю інформацію з державних реєстрів. Однак в Україні витоку персональних даних не підтверджували.

Після атаки в Мін’юсті повідомляли, що на відновлення потрібно тижні. Однак вже 30 грудня були відновлені перші реєстри: почали працювати Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Пізніше перший заступник міністра юстиції України Микола Кучерявенко розповів, що з 5 січня Україні буде відновлено доступ до ключових соціальних сервісів. Він зазначив, що з цього дня можна подати заявку на "Зимову єПідтримку", отримати виписку про місце проживання дитини, а також різні соціальні виплати та послуги для ВПО.