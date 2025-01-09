Мін'юст відновив роботу сайту: якими функціями можна скористатись

Міністерство юстиції розповіло, якими функціями відтепер можна скористатись після відновлення роботи сайту. Окрім того, за повідомленням відомства, Мін'юст вже почав взаємодіяти з державними органами.

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У середу, 8 січня, Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи сайту. Публікація з’явилася 8 січня о 16:20.

Мінʼюст відновив роботу сайту: що відомо

Відомство повідомило, що 9 січня 2025 року після масштабної кібератаки з боку Росії відновлюється робота деяких реєстрів Мін'юсту. Зокрема, можна скористуватись Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Також поновлюється електронна інформаційна взаємодія з державними органами, зокрема, з Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки: які функції запрацюють

У відомстві зазначили, що відтепер можна буде скористатись низкою онлайн-послуг за допомогою "Дії". Зокрема, на порталі ЄДР відновлять функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

Хакерська атака на держреєстри: подробиці

Нагадаємо, що 20 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри. Тоді ж російські хакери стверджували, що зламали "Національні інформаційні системи України" та видалили всю інформацію з державних реєстрів. Однак в Україні витоку персональних даних не підтверджували.

Після атаки в Мін’юсті повідомляли, що на відновлення потрібно тижні. Однак вже 30 грудня були відновлені перші реєстри: почали працювати Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Пізніше перший заступник міністра юстиції України Микола Кучерявенко розповів, що з 5 січня Україні буде відновлено доступ до ключових соціальних сервісів. Він зазначив, що з цього дня можна подати заявку на "Зимову єПідтримку", отримати виписку про місце проживання дитини, а також різні соціальні виплати та послуги для ВПО.