Кібератака РФ на реєстри України: у Кабміні озвучили нові деталі розслідування

Українські правоохоронні органи з'ясували обставини кібератаки Російської Федерації на Єдині державні реєстри Міністерства юстиції України, зокрема встановлено відповідальних з боку України та РФ.

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Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції України Ольга Стефанишина в межах форуму "Держреєстри Мін'юсту: стратегічне значення, безпека та розвиток", передає "Укрінформ".

Глава Мін'юсту наголосила, що йдеться про російську кібератаку. Це не був збій, пов'язаний із роботою адміністраторів реєстру. На сьогодні правоохоронці з'ясували, внаслідок чого сталася атака.

"Є розуміння того, як це було можливо, і хто понесе за це відповідальність в Україні. Так само встановлено інформацію про те, хто саме з боку ворога займався цим питанням", — сказала Стефанишина.

До розслідування було залучено представників Служби безпеки України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Було направлено матеріали для порушення кримінального провадження.

Стефанишина також зазначила, що Україна має бути готовою до російських кібератак, які можуть статися в будь-який момент.

Хакерська атака на реєстри: що відомо

Мін'юст України 20 грудня повідомив про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри. Водночас російські хакери заявили, що зламали "Національні інформаційні системи України" і видалили всю інформацію з державних реєстрів. В Україні витоку персональних даних не підтверджували.

Уже 30 грудня було відновлено перші реєстри. Почали працювати Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Пізніше, 8 січня, Мін'юст заявив про відновлення сайту. Також повідомлялося про відновлення роботи деяких реєстрів.