Сбой в "Укрзалізниці": в компании рассказали, когда полностью восстановят все сервисы

На полное восстановление IT-сервисов "Укрзалізниці" после масштабной кибератаки понадобится еще минимум несколько недель.

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Об этом рассказал глава компании Александр Перцовский изданию Forbes Ukraine. По его словам, пассажирские сервисы планируют возобновить до конца этой недели. Сервисы грузовых перевозок – до 10 апреля

Руководитель УЗ подчеркнул, что в результате хакерской атаки враг не мог получить данные о военных перевозках, так как они хранятся в закрытых системах, "преимущественно имеющих аналоговый формат, а не цифровой".

Кроме того, Александр Перцовский отметил, что с 2016 компания смогла отразить сотни кибератак, однако последняя из них была наиболее спланированной и требовала больших ресурсов. С атаками такого уровня УЗ ранее не сталкивалась.

Глава "Укрзалізниці" также рассказал, что в "Киевстаре" предложили свою помощью в восстановлении. В частности, специалисты компании поделились своим опытом восстановления из бекапов и дали УЗ советы, позволившие "не наступить на грабли, на которые наступил "Киевстар".

Напомним, 23 марта, "Укрзалізниця" сообщила о сбое в IT-системе компании. В связи с этим онлайн-продажи билетов некоторое время были недоступными.

Уже 27 марта возобновилась работа приложения и сайта "Укрзалізниці", что заняло 89 часов непрерывной работы специалистов. В компани рассказали, что сначала будет работать только базовый функционал.