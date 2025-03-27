"Укрзализныця" заявила о восстановлении онлайн сервиса: можно ли купить билеты

При проверке возможности приобретения билетов на сайте оказалось, что проездные документы можно приобрести не на все поезда.

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"Укрзализныця" возобновила возможность покупки билетов онлайн после самой масштабной кибератаки, что заняло 89 часов непрерывной работы специалистов, сообщается в Telegram-канале предприятия.

Сначала будет работать только базовый функционал. Можно будет приобрести и вернуть билеты на все направления в течение 20 суток, уточнили в "Укрзалізниці".

В компании отметили, что не допущена утечка никакой сенситивной информации. Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего клиентских.

"Наши вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда — как и все дни до этого — курсируют по расписанию", — также говорится в сообщении.

В "Укрзализныце добавили, что система онлайн-продаж восстановлена в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возврата. Из-за пиковых нагрузок возможны временные технические перебои в работе. Поэтому пассажиров попросили пользоваться приложением только при необходимости.

В компании обратили внимание, что в приложении недоступны архивы ранее приобретенных билетов. Они остаются действительными — найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира или в папке "спам".

Для посадки в поезд можно использовать скриншоты билетов из приложения или показать на посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения. В "Укрзализныце" также добавили, что вернуть ранее приобретенные в приложении билеты и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.

Фокус проверил работу сайта "Укрзализныци" после возобновления работы. Однако оказалось, что билеты можно приобрести не на все поезда.

В частности, на сайте невозможно приобрести билеты из Ивано-Франковска во Львов. "Укрзализныця" не показывает наличие рейсов, даже с пересадкой.

Также невозможно приобрести билеты из Киева и из Одессы во Львов. На сайте пишется об отсутствии прямых рейсов.

Приобрести можно билеты направлением Киев-Чернигов. На сайте осветился маршрут и наличие проездных документов.

Атака на "Укрзализныцю": что известно

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, онлайн-сервисы "Укрзализныци" временно недоступны из-за технического сбоя в IT-системе. Тогда в компании рассказали, что невозможно приобрести билеты на поезд через приложение и сайт, также временно недоступны онлайн-сервисы заказа услуг и справочная информация. Позже стало известно, что онлайн-системы подверглись масштабной таргетированной кибератаке.

Во время восстановления "Укрзализныця" максимально усилила кассы на вокзалах. В наиболее срочных случаях начальник поезда имел право оформлять проезд уже на борту поезда.

Позже в компании добавили, что владельцев бумажных билетов, приобретенных после 22 марта, ожидает "комплимент от "Укрзализныци" на борту. Компания также пообещала еще подарки пассажирам.