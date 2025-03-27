"Укрзалізниця" заявила про відновлення онлайн сервісу: чи можна купити квитки

При перевірці можливості придбання квитків на сайті виявилось, що проїзні документи можна придбати не на всі потяги.

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"Укрзалізниця" відновила можливість купівлі квитків онлайн після наймасштабнішої кібератаки, що зайняло 89 годин безперервної роботи фахівців, повідомляється в Telegram-каналі підприємства.

Спочатку працюватиме лише базовий функціонал. Можна буде придбати та повернути квитки на всі напрямки протягом 20 діб, уточнили в "Укрзалізниці".

У компанії наголосили, що не допущено витоку жодної сенситивної інформації. Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.

"Наші вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом", — також йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці додали, що система онлайн-продажів відновлена в резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Через пікові навантаження можливі тимчасові технічні перебої в роботі. Тому пасажирів попросили користуватись додатком лише за нагальної потреби.

В компанії звернули увагу, що в застосунку недоступні архіви раніше придбаних квитків. Вони лишаються дійсними — знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира або в папці "спам".

Для посадки в поїзд можна використати скріншоти квитків з застосунку або показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку. В "Укрзалізниці" також додали, що повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Фокус перевірив роботу сайту "Укрзалізниці" після відновлення роботи. Однак виявилось, що квитки можна придбати не на всі потяги.

Зокрема, на сайті неможливо придбати квитки з Івано-Франківська до Львова. "Укрзалізниця" не показує наявність рейсів, навіть з пересадкою.

Також неможливо придбати квитки з Києва та з Одеси до Львова. На сайті пишеться про відсутність прямих рейсів.

Придбати можна квитки напрямком Київ-Чернігів. На сайті висвітлився маршрут та наявність проїздних документів.

Атака на "Укрзалізницю": що відомо

Нагадаємо, що у неділю, 23 березня, онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні через технічний збій в IT-системі. Тоді в компанії розповіли, що неможливо придбати квитки на поїзд через застосунок і сайт, також тимчасово недоступні онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкова інформація. Пізніше стало відомо, що онлайн-системи зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

Під час відновлення "Укрзалізниця" максимально посилила каси на вокзалах. У найбільш термінових випадках начальник поїзда мав право оформлювати проїзд вже на борту потягу.

Пізніше в компанії додали, що власників паперових квитків, придбаних після 22 березня, очікує "комплімент від "Укрзалізниці" на борту. Компанія також пообіцяла ще подарунки пасажирам.