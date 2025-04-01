Російські залізниці масовано атакували хакери: що відомо

Сайт і мобільний додаток холдингу Російські залізниці (РЖД) зазнали масованої хакерської атаки.

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Про збій у роботі сервісів стало відомо з офіційного новинного Telegram-каналу РЖД.

Повідомляється, що сайт і мобільний додаток зазнали масованої DDoS-атаки. У компанії заявили, що займаються відновленням їхньої роботи.

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Як альтернативу в РЖД запропонували росіянам використовувати каси на станціях і вокзалах, де, за даними компанії, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі.

"Приносимо свої вибачення за доставлені незручності", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, 23 березня компанія "Укрзалізниця" повідомила про збій в IT-системі. У зв'язку з цим онлайн-продажі квитків деякий час були недоступними.

За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, на повне відновлення IT-сервісів знадобиться ще щонайменше кілька тижнів. Пасажирські сервіси планують відновити до кінця цього тижня. Сервіси вантажних перевезень — до 10 квітня.