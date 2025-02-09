Илон Маск призвал закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Миллиардер поддержал бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, который обвинил эти медиа в "предвзятости".

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Илон Маск, американский миллиардер и ближайший соратник президента США Дональда Трампа, поддержал закрытие финансируемых правительством США медиа-проектов "Голос Америки" (Voice of America) и "Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty). Об этом он написал в посте на Х, репостнув пост Ричарда Гренелла, который при первом сроке Дональда Трампа занимал пост посла США в Германии.

Илон Маск сделал репост публикации своего протеже Марио Науфаля, который в свою очередь репостнул сообщение бывшего директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла, который назвал эти издания "пережитком прошлого" и "наполненными ультралевыми активистами".

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

"Да, заткни их. Европа теперь свободна (не считая удушающей бюрократии). Так ведь? Их больше никто не слушает. Это просто сумасшедшие радикальные леваки, которые разговаривают сами с собой, сжигая при этом 1 млрд долларов в год из денег налогоплательщиков США", — написал Илон Маск под оригинальным постом.

Гренелл обвинил "Голос Америки" и "Радио Свобода" в предвзятости, утверждая, что эти медиа-платформы превратились в площадку для радикальных левых.

"Радио "Свободная Европа" и "Голос Америки" — это средства массовой информации, финансируемые американскими налогоплательщиками. Это государственные СМИ. Эти СМИ заполнены крайне левыми активистами. Я работаю с этими репортерами уже несколько десятилетий. Это пережиток прошлого. Нам не нужны оплачиваемые государством СМИ", — написал Гренелл.

Пост Ричарда Гренелла Фото: Скриншот

Кто такие Марио Науфал и Ричард Гренелл

Марио Науфал (Mario Nawfal) — звезда альтернативных медиа в Twitter Илона Маска, который теперь называется X. Он собрал более 2 млн читателей, получил похвалу от самого Маска и часто становится ведущим некоторых из крупнейших аудиомероприятий платформы.

Марио Науфал - звезда Х

Позиционируя себя как сочетание предпринимателя, бизнес-инфлюенсера и "гражданского журналиста", Науфал вел и модерировал "The Roundtable Show", которое, по его словам, привлекает более 6 миллионов слушателей в неделю в Twitter Spaces. Также он владеет частью криптоконсалтинговой компании International Blockchain Consulting Group.

Ричард Гренелл — был политическим советником ряда видных республиканцев. В 2001 году президент США Джордж Буш назначил Гренелла пресс-секретарем постоянного представителя США при ООН, проработал на этой должности до 2008 года. В 2009 году он основал консалтинговую компанию Capitоl Media Partners. Является штатным комментатором на телеканале Fox News. В 2016 году был одним из самых ярых критиков Дональда Трампа. Но после удалил все критические посты и стал его поддерживать.

Ричард Гренелл и Дональд Трамп Фото: Richard Grenell / Instagram

Был послом США в Германии, в 2020 году был назначен исполняющим обязанности директора национальной разведки США.

Что известно про "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Оба этих медиа являются частью Агентства США по глобальным медиа Федерального правительства США.

"Голос Америки" впервые вышла в эфир 24 февраля 1942 года. Радиостанция создавалась в противовес пропаганде нацистской Германии, которой заведовал Йозеф Геббельс. После Второй мировой войны "Голос Америки" вещал для советских граждан уже в противовес советской пропаганде.

"Голос Америки" вещает в 1950-х

В советские годы "Голос Америки" был одним из источников информации о событиях в СССР и мире. Поэтому советские власти старались глушить радиопередачи, но не всегда успешно.

Радио "Свободная Европа" было основано в 1949 году Национальным комитетом за свободную Европу как источник антикоммунистической пропаганды. Изначально Радио "Свободная Европа" и Радио "Свобода", были отдельными организациями, вещавшими через "железный занавес". Первая вещала на страны Варшавского договора, вторая — непосредственно на СССР. В 1976 году они были объединены.

По данным официального сайта "Радио Свобода" на них работают около 400 штатных журналистов и около 750 фрилансеров.

Напомним, Илон Маск опроверг слухи о покупке соцсети TikTok и сообщил, что не имеет таких планов. По его словам, он привык создавать компании "с нуля", а не брать готовое. А Twitter он приобрел в порядке исключения, чтобы "сохранить свободу слова".