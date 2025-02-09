Ілон Маск закликав закрити "Голос Америки" і "Радіо Свобода"

Мільярдер підтримав колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла, який звинуватив ці медіа в "упередженості".

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Ілон Маск, американський мільярдер і найближчий соратник президента США Дональда Трампа, підтримав закриття фінансованих урядом США медіа-проектів "Голос Америки" (Voice of America) і "Радіо Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty). Про це він написав у пості на Х, репостнувши пост Річарда Гренелла, який за першого терміну Дональда Трампа обіймав посаду посла США в Німеччині.

Ілон Маск зробив репост публікації свого протеже Маріо Науфаля, який зі свого боку репостнув допис колишнього директора Національної розвідки США Річарда Гренелла, котрий назвав ці видання "пережитком минулого" і "наповненими ультралівими активістами".

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

"Так, заткни їх. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Адже так? Їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні радикальні ліваки, які розмовляють самі з собою, спалюючи при цьому 1 млрд доларів на рік із грошей платників податків США", — написав Ілон Маск під оригінальним постом.

Гренелл звинуватив "Голос Америки" і "Радіо Свобода" в упередженості, стверджуючи, що ці медіа-платформи перетворилися на майданчик для радикальних лівих.

"Радіо "Вільна Європа" і "Голос Америки" — це засоби масової інформації, що фінансуються американськими платниками податків. Це державні ЗМІ. Ці ЗМІ заповнені вкрай лівими активістами. Я працюю з цими репортерами вже кілька десятиліть. Це пережиток минулого. Нам не потрібні оплачувані державою ЗМІ", — написав Гренелл.

Пост Річарда Гренелла Фото: Скриншот

Хто такі Маріо Науфал і Річард Гренелл

Маріо Науфал (Mario Nawfal) — зірка альтернативних медіа у Twitter Ілона Маска, який тепер називається X. Він зібрав понад 2 млн читачів, отримав похвалу від самого Маска і часто стає ведучим деяких з найбільших аудіозаходів платформи.

Маріо Науфал — зірка Х

Позиціонуючи себе як поєднання підприємця, бізнес-інфлюенсера і "громадянського журналіста", Науфал вів і модерував "The Roundtable Show", яке, за його словами, привертає понад 6 мільйонів слухачів на тиждень у Twitter Spaces. Також він володіє частиною криптоконсалтингової компанії International Blockchain Consulting Group.

Річард Гренелл — був політичним радником низки видатних республіканців. У 2001 році президент США Джордж Буш призначив Гренелла прес-секретарем постійного представника США при ООН, пропрацював на цій посаді до 2008 року. У 2009 році він заснував консалтингову компанію Сapitol Media Partners. Є штатним коментатором на телеканалі Fox News. У 2016 році був одним із найзатятіших критиків Дональда Трампа. Але після видалив усі критичні пости і став його підтримувати.

Річард Гренелл і Дональд Трамп Фото: Richard Grenell / Instagram

Був послом США в Німеччині, 2020 року був призначений виконувачем обов'язків директора національної розвідки США.

Що відомо про "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Обидва ці медіа є частиною Агентства США з глобальних медіа Федерального уряду США.

"Голос Америки" вперше вийшла в ефір 24 лютого 1942 року. Радіостанція створювалася на противагу пропаганді нацистської Німеччини, якою завідував Йозеф Геббельс. Після Другої світової війни "Голос Америки" віщав для радянських громадян уже на противагу радянській пропаганді.

"Голос Америки" мовить у 1950-х

У радянські роки "Голос Америки" був одним із джерел інформації про події в СРСР і світі. Тому радянська влада намагалася глушити радіопередачі, але не завжди успішно.

Радіо "Вільна Європа" було засновано 1949 року Національним комітетом за вільну Європу як джерело антикомуністичної пропаганди. Спочатку Радіо "Вільна Європа" і Радіо "Свобода" були окремими організаціями, які вели мовлення через "залізну завісу". Перша вела мовлення на країни Варшавського договору, друга — безпосередньо на СРСР. У 1976 році їх було об'єднано.

За даними офіційного сайту "Радіо Свобода", на них працюють близько 400 штатних журналістів і близько 750 фрілансерів.

Нагадаємо, Ілон Маск спростував чутки про купівлю соцмережі TikTok і повідомив, що не має таких планів. За його словами, він звик створювати компанії "з нуля", а не брати готове. А Twitter він придбав як виняток, щоб "зберегти свободу слова".