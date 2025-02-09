Маск придбав Twitter як виняток, а на TikTok планів не має: мільярдер спростував чутки

Ілон Маск заперечив чутки про купівлю соцмережі TikTok та повідомив, що не має таких планів. За його словами, він звик створювати компанії "з нуля", а не брати готове.

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Відомий на весь світ американський мільярдер, інженер, засновник та головний директор компанії SpaceX Ілон Маск спростував розмови про те, що збирається купувати вслід за мережею Twitter ще й TikTok. Свій перший коментар на цю тему Маск озвучив на конференції в Німеччині, яку організував виконавчий директор німецького медіаконгломерату Axel Springer Матіас Депфнер. Про це повідомило видання Bloomberg 8 лютого.

"Я не робив заявку на TikTok", – запевнив мільярдер.

Ілон Маск також додав, що сам не користується цим додатком і "не має жодних планів на те, що б він міг робити, якби він у нього був".

Натомість Маск заявляв щодо купівлі Twitter про те, що придбав соцмережу як виняток, аби "зберегти свободу слова". TikTok же мільярдера наразі не цікавить, зокрема на тлі теперішньої політики США, яка оголосила про небезпеку від популярного відеододатку через ймовірну загрозу національній безпеці.

Щоправда, китайські чиновники розцінюють можливість придбати Маском американські операції TikTok у випадку, якщо компанія не зможе відбити заборону, як повідомили у Bloomberg.

Нагадаємо, Дональд Трамп після своєї інавгурації відверто заявляв, що хоче, щоб США мали 50% власності в китайській компанії. За його словами, це врятує TikTok і дасть відеозастосунку можливість розвиватися. Також після свого офіційного вступу на посаду президента США він повідомляв, що продовжить період блокування застосунку на території країни. Про це Фокус дізнався 19 січня.

Проте у той же день стало відомо, що TikTok відновив частково свою роботу у США. Однак деякі конгресмени, зокрема демократи, вважають, що TikTok має повернутися в онлайн тільки після того, як станеться розрив усіх зв'язків із комуністичним Китаєм.