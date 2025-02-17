Маск анонсировал новую версию ИИ Grok: что это такое и как пользоваться чат-ботом

До начала работы новой версии искусственного интеллекта Grok 3 осталось менее суток, говорится в сообщении миллиардера Илона Маска в соцсети X. 17 февраля предприниматель написал, что с подготовкой к пуску все в порядке.

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Вечером 16 февраля в соцсети X (Twitter) появилось сообщение о запуске Grok 3 от Илона Маска. Grok 3 — это новая версия искусственного интеллекта (ИИ), которая будет работать на базе Х и в режиме чат-бота еще эффективнее отвечать на запросы пользователей. Событие миллиардер анонсировал в заметке в соцсети.

Сообщение о пуске Grok 3 от Маска опубликовано в 4:58 16 февраля. Миллиардер написал, что запускает "самый умный ИИ на Земле". Время, когда новая версия станет доступной пользователям — понедельник 17 февраля в 20 ч. по Тихоокеанскому времени (то есть в 6 ч. 18 февраля по Киеву). Также указано, что это будет демоверсия продукта.

Запуск Grok 3 от Маска — когда запустят демоверсию Фото: Скриншот

Предприниматель также уточнил, что будет работать вместе с командой над совершенствованием продукта, и поэтому будет находиться в режиме офлайн до момента запуска. Кроме того, в 9 час. 17 февраля он написал, что продукт "выглядит хорошо".

Запуск Grok 3 от Маска — что известно

Запуск Grok 3 от Маска — это продукт компании xAI. Разработчики из xAI рассказали, что создание новой версии ИИ ускорилось благодаря использованию суперкомпьютера Colossus. Colossus заработал восемь месяцев назад, и его возможности существенно улучшили умение "думать", адаптивность, мощность вычислений, написало издание Forbes. Компьютер работает на 100 тыс. микросхем GPU Nvidia H100. Микросхемы обеспечили 200 млн ч. обучения и это в 10 раз больше, чем обучалась предыдущая версия ИИ Grok 2. Разработчики заявили, что Grok 3 будет лучше обрабатывать большие наборы данных, меньше времени будет учиться и повысит точность.

Какие технологии применили, чтобы сделать возможным запуск Grok 3 от Маска:

синтетические наборы данных — то есть обучали не на реальных данных, а на искусственно созданных специально для ИИ — на имитациях различных сценариев;

механизм самокорректировки — ИИ умеет самостоятельно выявлять и исправлять ошибки;

обучение с подкреплением — программа искусственного интеллекта обучалась, штрафуя себя за неудачи и стремясь максимизировать показатели.

Как пользоваться чат-ботом Grok 3

Система искусственного интеллекта Grok встроена в соцсеть X. До момента пуска Grok 3 пользователи имеют возможность работать с Grok 2, а после обновления, вероятно, появится пометка о доступе к улучшенной версии ИИ.

Как пользоваться чат-ботом Grok 3:

в приложении X следует выбрать соответствующий пункт в меню. Далее появляется строка для общения с ИИ, а ниже — информация о популярных запросах и краткое объяснение возможностей программы;

владельцы iPhone с января 2025 года могут скачать чат-бот Grok в AppStore. Версии для Android пока что нет. Возможности — такие же, как через X.

Предыдущая версия чат-бота, Grok 2, доступна бесплатно для всех пользователей соцсети. Бесплатный базовый доступ имел ограничения:

до десяти запросов каждые два часа;

генерирование до трех изображений в сутки.

Чтобы получить большие возможности, нужно стать платным подписчиком соцсети X — Premium и Premium+. Стоимость месячной подписки на Premium — 8 долл., годовой — 84 долл. Стоимость месячной подписки на Premium+ — 22 долл., годовой — 299 долл. Будут ли изменения для Grok 3, информации пока не отыскалось.

Отметим, запуск Grok 3 от Маска состоится через неделю после того, как издание The Wall Street Journal рассказало о желании миллиардера приобрести компанию OpenAI. Предприниматель предлагал 97,4 млрд долл. Генеральный директор лаборатории исследований ИИ Сэм Альтман публично ответил Маску. Он написал, что отказывается от предложения, но готов купить у Маска соцсеть X за такую же сумму.

Напоминаем, в начале февраля Илон Маск прокомментировал, планирует ли стать владельцем соцсети TikTok. Между тем в США эта соцсеть на сутки прекратила работу: Фокус рассказал, почему так произошло и почему TikTok восстановился.