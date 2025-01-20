TikTok возобновил работу в США: что будет дальше и все ли поддерживают решение Трампа

В 2020 году Трамп планировал запретить приложение из-за опасений, что компания делится личной информацией американцев с китайским правительством. Недавно Трамп заявил о "теплом отношении" к TikTok. Говорит, приложение помогло ему завоевать молодых избирателей.

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Китайская социальная сеть TikTok заявила о возобновлении работы на территории США после заявления Дональда Трампа, который пообещал вернуть доступ к платформе после своего вступления в должность. Это произошло несмотря на вступление в силу закона, который предусматривал блокировку TikTok в США с 19 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в X.

В заявлении TikTok выразил благодарность Трампу за то, что он обеспечил "необходимую ясность и заверил для поставщиков услуг", позволяя платформе снова стать доступной для более 170 миллионов американцев.

Блокировка TikTok в США: что известно

TikTok прекратил работу в США 19 января. В апреле 2024 года Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США. В декабре Апелляционный суд Штатов поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу.

На блокировку TikTok в США накануне инаугурации отреагировал Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он заявил о намерении отсрочить запрет TikTok, чтобы "заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности". Он также предложил, чтобы США получили 50% собственности в новой совместной компании, которая будет заниматься платформой на американском рынке.

Указ, который планирует подписать Дональд Трамп, может отсрочить действие закона на срок до 90 дней.

Политический контекст блокировки TikTok в США

Как отмечает Reuters, Трамп ранее был сторонником жестких мер в отношении TikTok. В 2020 году он подписал указ, который требовал продажи американских операций TikTok, однако сейчас заявляет о "теплом отношении" к платформе, в частности из-за ее влияния на молодых избирателей во время выборов 2024 года.

Однако не все в Республиканской партии поддерживают "спасение" TikTok. Сенаторы Том Коттон и Пит Рикеттс настаивают на выполнении закона.

Блокировка TikTok: реакция пользователей

Запрет TikTok, даже временный, вызвал панику среди пользователей и маркетинговых агентств, которые зависят от платформы. По данным Google Trends, количество поисковых запросов "VPN" в Интернете выросло через несколько минут после того, как пользователи США потеряли доступ к TikTok.

Пользователи Instagram волновались, получат ли они товары, которые они купили в TikTok Shop.

Акции конкурентов TikTok, таких как Meta и Snap, начали расти на фоне ожидаемого притока новых пользователей.

Пока неопределенность относительно будущего TikTok в США сохраняется. Некоторые аналитики оценивают платформу в $50 миллиардов, а возможные покупатели, среди которых и Илон Маск, продолжают обсуждать ее приобретение.

Напомним, 20 января в США состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Фокус ведет онлайн-репортаж события.

По данным CNN, Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после приведения к присяге.