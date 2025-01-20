TikTok відновив роботу у США: що буде далі і чи всі підтримують рішення Трампа

У 2020 році Трамп планував заборонити додаток через побоювання, що компанія ділиться особистою інформацією американців з китайським урядом. Нещодавно Трамп заявив про "тепле ставлення" до TikTok. Каже, додаток допоміг йому завоювати молодих виборців.

Related video

Китайська соціальна мережа TikTok заявила про відновлення роботи на території США після заяви Дональда Трампа, який пообіцяв повернути доступ до платформи після свого вступу на посаду. Це сталося попри набрання чинності закону, який передбачав блокування TikTok у США з 19 січня. Про це йдеться в заяві, опублікованій у X.

У заяві TikTok висловив подяку Трампу за те, що він забезпечив "необхідну ясність і запевнив для постачальників послуг", дозволяючи платформі знову стати доступною для понад 170 мільйонів американців.

Блокування TikTok у США: що відомо

TikTok припинив роботу в США 19 січня. У квітні 2024 року Джо Байден підписав закон про примусовий продаж або заборону TikTok у США. У грудні Апеляційний суд Штатів підтримав закон, а потім відмовився загальмувати його набуття чинності.

На блокування TikTok у США напередодні інавгурації відреагував Дональд Трамп. У своїй соцмережі Truth Social він заявив про намір відтермінувати заборону TikTok, щоб "укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки". Він також запропонував, щоб США отримали 50% власності у новій спільній компанії, яка опікуватиметься платформою на американському ринку.

Указ, який планує підписати Дональд Трамп, може відтермінувати дію закону на строк до 90 днів.

Політичний контекст блокування TikTok у США

Як зазначає Reuters, Трамп раніше був прихильник жорстких заходів щодо TikTok. У 2020 році він підписав указ, який вимагав продажу американських операцій TikTok, проте зараз заявляє про "тепле ставлення" до платформи, зокрема через її вплив на молодих виборців під час виборів 2024 року.

Проте не всі в Республіканській партії підтримують "порятунок" TikTok. Сенатори Том Коттон і Піт Рікеттс наполягають на виконанні закону.

Блокування TikTok: реакція користувачів

Заборона TikTok, навіть тимчасова, спричинила паніку серед користувачів і маркетингових агентств, які залежать від платформи. За даними Google Trends, кількість пошукових запитів "VPN" в Інтернеті зросла через кілька хвилин після того, як користувачі США втратили доступ до TikTok.

Користувачі Instagram хвилювалися, чи отримають вони товари, які вони купили в TikTok Shop.

Акції конкурентів TikTok, таких як Meta і Snap, почали зростати на тлі очікуваного припливу нових користувачів.

Поки що невизначеність щодо майбутнього TikTok у США зберігається. Деякі аналітики оцінюють платформу у $50 мільярдів, а можливі покупці, серед яких і Ілон Маск, продовжують обговорювати її придбання.

Нагадаємо, 20 січня у США відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Фокус веде онлайн-репортаж події.

За даними CNN, Дональд Трамп доручив організувати телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним протягом кількох днів після приведення до присяги.