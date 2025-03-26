Илон Маск добавил свой чат-бот Grok в Telegram: как им воспользоваться (видео)

Теперь чат-бот Grok сможет отвечать на вопросы, а также помогать в написании текстов и кодировании через мессенджер Telegram.

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Генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, был интегрирован в мессенджер Telegram. Об этом написал американский блогер и криптопредприниматель Марио Науфал в социальной сети X.

В Telegram появился чат-бот Grok

По словам блогера, чат-бот Grok теперь доступен премиум-пользователей Telegram без дополнительной платы. Он подчеркнул, что это первое крупное расширение Grok за пределами платформы X.

"Миссия "ИИ повсюду" — продвижение Grok в каждый уголок цифрового мира. Битва за ИИ расширяется — кто следующий?" — написал Науфал.

Позже Илон Маск подтвердил данную информацию, поделившись публикацией Науфала в X. При этом предприниматель не предоставил никаких деталей.

"Grok теперь в Telegram", — написал Маск.

На странице Grok в X сказано, что среди функций чат-бота в Telegram — ответы на вопросы, помощь в написании текстов и поддержка кодирования, а также более быстрые реакции и загрузка файлов объемом 2 ГБ. Чтобы воспользоваться Grok в Telegram, нужно оформить преимум-подписку, найти @GrokAI и начать переписку.

Напомним, китайский стартап Butterfly Effect выпустил новый агент искусственного интеллекта Manus в предварительном доступе на прошлой неделе и вызвал ажиотаж, сравнимый со взрывом популярности чат-бота DeepSeek.