"Бог радий": віруюча зірка OnlyFans, яка заробила $43 млн, будує бізнес-імперію (фото)

Софі Рейн запевняє, що досі в неї не було ні з ким інтимних стосунків, а акаунт на OnlyFans не означає, що вона не може бути незайманою. Дівчина зізналася, що досі відвідує онлайн-служби в місцевій церкві та не робить нічого богопротивного.

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20-річна Софі Рейн зі США, відома як одна з найнезвичайніших зірок OnlyFans, заявила, що ніколи не вступала в інтимний зв'язок, незважаючи на мільйони, зароблені на платформі для дорослих. З моменту початку своєї кар'єри дівчина встигла заробити статки в $43 мільйони і не збирається зупинятися. Про це пише Fox News.

Американська інфлюенсерка з Маямі зізналася, що сильний характер і віра допомагають їй справлятися з критикою і тролінгом у мережі.

"Я дуже сильна. У мене близькі стосунки з церквою, і я люблю Бога. Я вірю, що він прощає гріхи, і думаю, що Бог радий моїм успіхам", — поділилася Рейн.

Дівчина зізналася: сильний характер і віра допомагають їй справлятися з критикою і тролінгом у мережі Фото: Sophie Rain/Instagram

Вона уточнила, що відвідує онлайн-служби, оскільки рідко буває вдома в Тампі, і не уявляє собі іншої парафії, крім своєї рідної.

Питання про цноту Софі викликало бурхливі обговорення в соцмережах. Хтось звинувачує її в маркетинговому трюку, а інші — захищають, називаючи "рідкістю" і "знахідкою". Однак сама Рейн запевняє, що чекає "єдиного", з ким хоче провести все життя.

"Багато хто думає, що всі, хто на OnlyFans, — актриси дорослого кіно, але це не так. Мій контент стриманий. Головне — мати особисті кордони і моральні орієнтири. Без цього легко загубитися", — зазначила вона.

Питання про цноту Софі викликало бурхливі обговорення в соцмережах Фото: sophieraiin/instagram

Попри молодість, Рейн уже активно інвестує в майбутнє. Вона придбала ділянку землі площею 20 акрів і запустила проєкт "Bop House" — простір, де блогери можуть жити і створювати контент разом. За словами Софі, проєкт натхненний концепцією відомих контент-будинків на кшталт Hype House.

"Це як дівоча група, де ми підтримуємо одна одну і разом ростемо в TikTok. Мені не терпиться побачити, що з цього вийде", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що модель перенесла стільки операцій, що її перестали впізнавати за паспортом. Яна Прасерес зазнала безлічі втручань хірурга, включно з повною "гармонізацією" обличчя, кількома ринопластиками і підтяжкою тіла. Загалом на зміни зовнішності вона витратила понад 980 000 доларів.

Також стало відомо, що модель заробила понад 1 млн фунтів стерлінгів, переодягаючись в ельфа. Іві Різ почала свій кар'єрний шлях у 19 років і за 9 років стала однією з ключових фігур у мистецтві перевтілення, заслуживши прізвисько "Регіна Джордж світу косплею". Дівчина не планує зупинятися на досягнутому.