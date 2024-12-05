Незаймана і побожна християнка за рік заробила на OnlyFans $43 млн

Софі Рейн запевняє, що досі в неї не було ні з ким інтимних стосунків, а акаунт на OnlyFans не означає, що вона не може бути незайманою. Ба більше, батьки дівчини підтримують її в тому, чим вона займається.

20-річна Софі Рейн з Маямі повідомила, що за 12 місяців заробила на сайті OnlyFans $43 млн. Водночас дівчина, яка ділиться пікантним контентом, запевняє, що вона — побожна християнка і незаймана. Про це вона розповіла стримеру YouTube Ковскі, пише Daily Mail.

"Я незаймана. Я незаймана до цього дня. Я християнка. Я знаю, що це здається дивним, що я є на OnlyFans. Але я не роблю нічого іншого ні з ким із моїх OnlyFans. Це просто я", — запевняє вона.

За її словами, вона чекає на "відповідну людину", щоб "провести з нею залишок свого життя".

Водночас Софі раніше зустрічалася з репером NLE Choppa і скандальним стримером Ейденом Россом.

Сенсація соціальних мереж, якій у вересні виповнилося 20 років, знову на слуху відтоді, як оголосила, що заробила 43 мільйони доларів на OnlyFans за останній рік. У себе на сторінці в X Рейн показала свої чеки OnlyFans. Згідно з одним із них, її найвідданіший "папік" на платформі виклав за неї $4,7 млн за рік.

"Велике спасибі моєму головному марнотратнику за те, що він був зі мною від самого початку", — захоплено сказала Софі.

У дівчини, яка тільки у вересні відсвяткувала свій ювілей, понад дев'ять мільйонів підписників на TikTok, п'ять мільйонів в Instagram і три мільйони — у Snapchat.

Її найпопулярніше відео на TikTok, у якому вона танцює під хіт репера J. Dash Wop в ігровій аркаді, набрало понад 96 мільйонів переглядів.

Після того як вона домоглася успіху на OnlyFans, дівчина використовувала частину доходів, щоб погасити податкові борги своїх батьків.

"Тепер моїм батькам не потрібно жити від зарплати до зарплати", — гордо сказала вона. Софі додала, що батько, дізнавшись про її вчинок, розридався.

"Мій батько почав плакати, коли зрозумів, що я зробила. Він обійняв мене так міцно, як ніколи, і продовжував дякувати мені", — поділилася вона.

Мати і батько моделі знають, чим займається їхня донька.

"Вони сказали мені просто продовжувати робити те, що я роблю, і що вони завжди будуть підтримувати мене, незважаючи ні на що. Так приємно мати можливість допомагати своїм батькам, братам і сестрам", — пишається Софі.

Натомість користувачі не особливо вірять у слова дівчини про цнотливість.

"Абсолютно спрагла до слави. Величезна кількість рекламних акцій, які вона розміщує тільки в Твіттері, зашкалює", "Скільки разів вона перериває зоровий контакт із камерою, коли розмовляє з Ейденом, це безумство, вона безумовно не незаймана", "Справжня проблема в тому, що діти пристрастилися до порнографії, а це своєрідний наркотик", "І у всіх соцмережах у неї є фраза "Бог насамперед", що просто божевільна неповага", "Вона не незаймана, особливо з Маямі, і не незаймана", — пишуть вони під відео.

Раніше Фокус писав, що за 3 роки українські моделі Onlyfans заробили $120 млн, але не сплатили податки.