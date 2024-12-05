Девственница и набожная христианка за год заработала на OnlyFans $43 млн

Софи Рейн уверяет, что до сих пор у нее не было ни с кем интимных отношений, а аккаунт на OnlyFans не означает, что она не может быть девственницей. Более того, родители девушки поддерживают ее в том, чем она занимается.

20-летняя Софи Рейн из Майами сообщила, что за 12 месяцев заработала на сайте OnlyFans $43 млн. При этом девушка, которая делится пикантным контентом, уверяет, что она – набожная христианка и девственница. Об этом она рассказала стримеру YouTube Ковски, пишет Daily Mail.

"Я девственница. Я девственница до сего дня. Я христианка. Я знаю, что это кажется странным, что я есть на OnlyFans. Но я не делаю ничего другого ни с кем из моих OnlyFans. Это просто я", — уверяет она.

По ее словам, она ждет "подходящего человека", чтобы "провести с ним остаток своей жизни".

При этом Софи ранее встречалась с рэпером NLE Choppa и скандальным стримером Эйденом Россом.

Сенсация социальных сетей, которой в сентябре исполнилось 20 лет, снова на слуху с тех пор, как объявила, что заработала 43 миллиона долларов на OnlyFans за последний год. У себя на странице в X Рейн показала свои чеки OnlyFans. Согласно одному из них, ее самый преданный "папик" на платформе выложил за нее $4,7 млн за год.

"Большое спасибо моему главному транжире за то, что он был со мной с самого начала", — восторженно сказала Софи.

У девушки, которая только в сентябре отметила свой юбилей, й более девяти миллионов подписчиков на TikTok, пять миллионов в Instagram и три миллиона – в Snapchat.

Ее самое популярное видео на TikTok, в котором она танцует под хит рэпера J. Dash Wop в игровой аркаде, набрало более 96 миллионов просмотров.

После того как она добилась успеха на OnlyFans, девушка использовала часть доходов, чтобы погасить налоговые долги своих родителей.

"Теперь моим родителям не нужно жить от зарплаты до зарплаты", — гордо сказала она. Софи добавила, что отец, узнав о ее поступке, разрыдался.

"Мой отец начал плакать, когда понял, что я сделала. Он обнял меня так крепко, как никогда, и продолжал благодарить меня", — поделилась она.

Мать и отец модели знают, чем занимается их дочь.

"Они сказали мне просто продолжать делать то, что я делаю, и что они всегда будут поддерживать меня, несмотря ни на что. Так приятно иметь возможность помогать своим родителям, братьям и сестрам", – гордится Софи.

В свою очередь пользователи не особо верят в слова девушки о целомудренности.

"Абсолютно жаждущая славы. Огромное количество рекламных акций, которые она размещает только в Твиттере, зашкаливает", "Сколько раз она прерывает зрительный контакт с камерой, когда разговаривает с Эйденом, это безумие, она определенно не девственница", "Настоящая проблема в том, что дети пристрастились к порнографии, а это своего рода наркотик", "И во всех соцсетях у нее есть фраза "Бог прежде всего", что просто безумное неуважение", "Она не девственница, особенно из Майами, и не девственница", – пишут они под видео.

Ранее Фокус писал, что за 3 года украинские модели Onlyfans заработали $120 млн, но не уплатили налоги.