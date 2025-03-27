"Це цілковите божевілля": дослідник знайшов пачки грошей в покинутому банку (відео)

Міський дослідник Колін Сміт отримав доступ до давно проданого, але залишеного поза увагою банку і виявив те, що могло б зацікавити поліцію і забудовників.

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Несподівана знахідка в одному з покинутих банків у Лондоні (Велика Британія) вразила міського дослідника і здивувала користувачів соціальних мереж. Колін Сміт, відомий під псевдонімом Бородатий дослідник (The Bearded Explorer), натрапив на запечатані пакети з грошима, досліджуючи будівлю, яку кілька років тому продали забудовникам, але вона так і залишилася недоторканою. Про це він розповів в одному з відео в TikTok.

Колін Сміт поділився відеозаписом, на якому він досліджує триповерхову будівлю, давно продану забудовникам, але яка досі залишається в запустінні.

"Складно повірити, що ділянку продано, а доступ до таких важливих об'єктів залишився безконтрольним", — здивувався він, досліджуючи приміщення з офіційного дозволу.

На відео чоловік показує порожню приймальню, старі банкомати, зафіксовані ланцюгами, і масивні банківські двері. Однак справжній шок чекав на нього за іншими замкненими дверима, у темній кімнаті, де на полицях шафи він виявив... справжні гроші.

"Усередині нього гроші, о Боже. Що?!" — вигукує Сміт, висвітлюючи знахідку. У кадрі видно запечатані пакети з 20-фунтовими купюрами, зім'ятану банкноту в 10 фунтів і, з невідомої причини, рулон туалетного паперу.

Чоловік помітив у темній кімнаті на полицях шафи справжні гроші Фото: TikTok

"Ви жартуєте — вони дійсно залишили гроші в сейфі. Це цілковите безумство", — каже він. За його словами, власник, імовірно, знає про вміст будівлі, але, можливо, не може потрапити всередину: "Ці двері точно замкнені, я не можу туди потрапити".

Ба більше, Сміт звернув увагу на робочу електропроводку і сигналізацію.

"Електрика все ще увімкнена. Я ніколи б не подумав, що знайду тут гроші", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що ремонт обернувся несподіваною знахідкою в старовинному будинку. Жінка на ім'я Абі помітила у своєму новому житлі потаємну кімнату, приховану під підлогою. Як з'ясувалося, це була схованка, де в 16-17 століттях ховалися католицькі священики, рятуючись від переслідувань.

Також стало відомо, що місто-привид, у якому жили 12 тисяч осіб, пустує 12 років. Масивні будинки, казарми, школи, супермаркет і автозаправки були покинуті людьми. Багато будівель досі залишаються в хорошому стані, що надає місцю ще більшої містичності.