"Загублене в часі": місто-привид, у якому жили 12 тисяч людей, пустує 12 років

Масивні будинки, казарми, школи, супермаркет і автозаправки були покинуті людьми. Багато будівель досі залишаються в хорошому стані, що надає місцю ще більшої містичності.

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Понад десять років "загублене в часі" місто JHQ Rheindahlen у Німеччині поступово зникає під натиском дикої природи. Розташований на території в 376 гектарів, цей колишній військовий гарнізон, колись населений 12 тисячами британських військовослужбовців та їхніх родин, сьогодні перетворився на моторошний пейзаж зі спорожнілих будинків, зарослих стежок і тиші. Про це розповів Колін Хадсон, ведучий YouTube-каналу Beaded Explorer.

Побудоване британським урядом у розпал холодної війни, місто було повноцінним житловим комплексом: масивні будинки з чотирма спальнями, казарми, школи, супермаркет, автозаправка і навіть спортивні споруди. З моменту виведення військ у грудні 2013 року воно залишається покинутим, незважаючи на спроби дати йому друге життя — спочатку як притулок для біженців, потім як туристичний парк. Обидва проєкти так і не були реалізовані.

Дослідник занедбаних місць Колін Гадсон, ведучий YouTube-каналу Beaded Explorer, побував у JHQ Rheindahlen і порівняв прогулянку ним із зануренням у світ постапокаліпсису.

"Це як потрапити в "Ходячих мерців". Повне відчуття, що люди просто зникли, а природа почала забирати своє", — ділиться він.

Багато будівель досі залишаються в гарному стані, що надає місцю ще більшої містичності Фото: YouTube

Зараз у цьому районі мешкають лише дикі олені та білки, а дерева ростуть просто перед закритими гаражами, вказуючи на десятиліття запустіння. Багато будівель досі залишаються в хорошому стані, що надає місцю ще більшої містичності.

Частину території незабаром використовуватиме поліція Північного Рейну-Вестфалії для тренувань в умовах, наближених до реальності, але майбутнє решти комплексу залишається незрозумілим.

Колін планує повернутися наступного місяця, щоб більш детально задокументувати це унікальне місто.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами й особистим пляжем. Резиденція Дарвіна Дісона на узбережжі Ла-Хойї відома під назвою "Піщаний замок". Всередині розташовані 10 спалень, власний пляж, басейн, фітнес-зона і бар.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.