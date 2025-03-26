"Затерянный во времени": город-призрак, в котором жили 12 тысяч человек, пустует 12 лет

Массивные дома, казармы, школы, супермаркет и автозаправки были покинуты людьми. Многие здания до сих пор остаются в хорошем состоянии, что придает месту еще большую мистичность.

Related video

Более десяти лет "затерянный во времени" город JHQ Rheindahlen в Германии постепенно исчезает под натиском дикой природы. Расположенный на территории в 376 гектаров, этот бывший военный гарнизон, некогда населенный 12 тысячами британских военнослужащих и их семей, сегодня превратился в жутковатый пейзаж из опустевших домов, заросших троп и тишины. Об этом рассказал Колин Хадсон, ведущий YouTube-канала Beaded Explorer.

Построенный британским правительством в разгар холодной войны, город был полноценным жилым комплексом: массивные дома с четырьмя спальнями, казармы, школы, супермаркет, автозаправка и даже спортивные сооружения. С момента вывода войск в декабре 2013 года он остается покинутым, несмотря на попытки дать ему вторую жизнь — сначала как приют для беженцев, затем как туристический парк. Оба проекта так и не были реализованы.

Исследователь заброшенных мест Колин Хадсон, ведущий YouTube-канала Beaded Explorer, побывал в JHQ Rheindahlen и сравнил прогулку по нему с погружением в мир постапокалипсиса.

"Это как попасть в "Ходячих мертвецов". Полное ощущение, что люди просто исчезли, а природа начала забирать свое", — делится он.

Многие здания до сих пор остаются в хорошем состоянии, что придает месту еще большую мистичность Фото: YouTube

Сейчас в этом районе обитают лишь дикие олени и белки, а деревья растут прямо перед закрытыми гаражами, указывая на десятилетия запустения. Многие здания до сих пор остаются в хорошем состоянии, что придает месту еще большую мистичность.

Часть территории вскоре будет использоваться полицией Северного Рейна-Вестфалии для тренировок в условиях, приближенных к реальности, но будущее остальной части комплекса остается неясным.

Колин планирует вернуться в следующем месяце, чтобы более детально задокументировать этот уникальный город.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардер построил дворец с золотой отделкой, пещерами и личным пляжем. Резиденция Дарвина Дисона на побережье Ла-Хойи известна под названием "Песчаный замок". Внутри находятся 10 спален, собственный пляж, бассейн, фитнес-зона и бар.

Также стало известно, что супруги превратили захламленный дом в семейное гнездо и нашли неожиданные сокровища. Здание, построенное в 1894 году, встретило новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в нем потенциал и взялись за полную реконструкцию.