"Это полное безумие": исследователь обнаружил пачки денег в заброшенном банке (видео)

Городской исследователь Колин Смит получил доступ в давно проданный, но оставшийся без внимания банк и обнаружил то, что могло бы заинтересовать полицию и застройщиков.

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Неожиданная находка в одном из заброшенных банков в Лондоне (Великобритания) потрясла городского исследователя и удивила пользователей социальных сетей. Колин Смит, известный под псевдонимом Бородатый исследователь (The Bearded Explorer), Колин Смит наткнулся на запечатанные пакеты с деньгами, исследуя здание, которое несколько лет назад было продано застройщикам, но так и осталось нетронутым. Об этом он рассказал в одном из видео в TikTok.

Колин Смит поделился видеозаписью, на которой он исследует трехэтажное здание, давно проданное застройщикам, но до сих пор остающееся в запустении.

"Сложно поверить, что участок продан, а доступ к таким важным объектам остался бесконтрольным", — удивился он, исследуя помещение с официального разрешения.

На видео мужчина показывает пустующую приемную, старые банкоматы, зафиксированные цепями, и массивную банковскую дверь. Однако настоящий шок ждал его за другой запертой дверью, в темной комнате, где на полках шкафа он обнаружил… настоящие деньги.

"Внутри него деньги, о Боже. Что?!" — восклицает Смит, освещая находку. В кадре видны запечатанные пакеты с 20-фунтовыми купюрами, скомканная банкнота в 10 фунтов и, по неизвестной причине, рулон туалетной бумаги.

Мужчина заметил в темной комнате на полках шкафа нстоящие деньги Фото: TikTok

"Вы шутите — они действительно оставили деньги в сейфе. Это полное безумие", — говорит он. По его словам, владелец, вероятно, знает о содержимом здания, но, возможно, не может попасть внутрь: "Эта дверь определенно заперта, я не могу туда попасть".

Более того, Смит обратил внимание на работающую электропроводку и сигнализацию.

"Электричество все еще включено. Я никогда бы не подумал, что найду здесь деньги", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что ремонт обернулся неожиданной находкой в старинном доме. Женщина по имени Аби заметила в своем новом жилье потайную комнату, скрытую под полом. Как выяснилось, это был тайник, где в 16–17 веках прятались католические священники, спасаясь от преследований.

Также стало известно, что город-призрак, в котором жили 12 тысяч человек, пустует 12 лет. Массивные дома, казармы, школы, супермаркет и автозаправки были покинуты людьми. Многие здания до сих пор остаются в хорошем состоянии, что придает месту еще большую мистичность.