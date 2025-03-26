Секрет из прошлого: ремонт обернулся неожиданной находкой в старинном доме (видео)

Женщина по имени Аби заметила в своем новом жилье потайную комнату, скрытую под полом. Как выяснилось, это был тайник, где в 16–17 веках прятались католические священники, спасаясь от преследований.

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Пользовательница TikTok с ником @abihookwayproperty, известная как Аби, поделилась пугающей находкой, сделанной во время ремонта своего недавно приобретенного дома II класса. Женщина из Великобритании купила старинное здание как загородное жилье, но не ожидала наткнуться на нечто столь зловещее — потайную комнату, скрытую под полом.

В опубликованном видео Аби показывает, как она находит секретный люк, спрятанный под ковром на верхнем этаже. После того как она отодвигает шкаф и поднимает доски пола, зрители видят крошечное пространство, заполненное паутиной. Как выяснилось, это так называемая "нора священника" — тайник, в котором в XVI–XVII веках прятались католические священники, спасаясь от преследования.

По информации портала Historic UK, такие укрытия строились в домах в период религиозных гонений, особенно в 1550-х годах и до неудачного Порохового заговора 1605 года. Тайники устраивали в каминах, лестницах и на чердаках, и они были настолько малы, что человек не мог даже встать в полный рост. Священникам приходилось часами, а порой и днями, прятаться в них без еды и воды, не издавая ни звука.

Видео Аби собрало тысячи просмотров и бурную реакцию пользователей.

"ОМГ, это так безумно", "Ты смелая девушка","Это такая захватывающая находка", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.