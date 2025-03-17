Мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду: что он увидел (фото)

Мужчина взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

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Житель Великобритании наткнулся на таинственное подземное строение во время работ в своем саду и обратился к властям за разъяснением. Мужчина поделился фотографиями на Reddit. Его находка вызвала бурные обсуждения в интернете и привлекла внимание археологов.

Все началось с того, что мужчина решил убрать старые кусты и массивные камни на своем участке. Под землей он обнаружил крупное каменное сооружение, которое, по его предположению, могло оказаться могилой. Он выразил надежду, что это всего лишь необычная клумба.

Однако пользователи сети встревожились. Некоторые отметили, что сооружение напоминает могильный камень, а один комментатор посоветовал обратиться в археологическую службу, чтобы получить профессиональную оценку. Среди откликнувшихся был даже археолог, который предположил, что если это действительно захоронение, то, скорее всего, не очень древнее. Он также напомнил, что при обнаружении костей необходимо уведомить местные власти.

Заинтересованный советами, мужчина обратился в муниципальную археологическую группу и полицию. Последние приехали на место, но не знали, как поступить, поэтому наблюдали за раскопками. Вскоре мужчина нашел белый камень, похожий на кость, но выяснилось, что это всего лишь камень.

Мужчина наткнулся на таинственное подземное строение во время работ в своем саду Фото: Reddit

Дальнейшие исследования показали, что на этом месте ранее располагалась методистская часовня, о чем свидетельствуют карты 1850-х годов. Глубина обнаруженной конструкции составила около 3–4 футов (90–120 см), а ее стены становились толще с увеличением глубины.

Некоторые пользователи Reddit предположили, что сооружение может быть старым водоемом или декоративным элементом сада. Другие заметили, что его ориентация с востока на запад соответствует традиционному расположению могил. Многие комментаторы предложили альтернативные версии. Так, специалист по военным укреплениям предположил, что это может быть остаток бункера времен Второй мировой войны или холодной войны.

На данный момент загадка остается неразгаданной, и мужчина продолжает ждать официального заключения археологов.

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