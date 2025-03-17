Чоловік знайшов загадкову споруду у своєму саду: що він побачив (фото)

Чоловік взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важке каміння. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

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Житель Великої Британії натрапив на таємничу підземну будову під час робіт у своєму саду і звернувся до влади за роз'ясненням. Чоловік поділився фотографіями на Reddit. Його знахідка викликала бурхливі обговорення в інтернеті та привернула увагу археологів.

Усе почалося з того, що чоловік вирішив прибрати старі кущі та масивні камені на своїй ділянці. Під землею він виявив велику кам'яну споруду, яка, за його припущенням, могла виявитися могилою. Він висловив надію, що це всього лише незвичайна клумба.

Однак користувачі мережі стривожилися. Дехто зауважив, що споруда нагадує могильний камінь, а один коментатор порадив звернутися до археологічної служби, щоб отримати професійну оцінку. Серед тих, хто відгукнувся, був навіть археолог, який припустив, що якщо це справді поховання, то, найімовірніше, не дуже давнє. Він також нагадав, що при виявленні кісток необхідно повідомити місцеву владу.

Зацікавлений порадами, чоловік звернувся до муніципальної археологічної групи та поліції. Останні приїхали на місце, але не знали, як вчинити, тому спостерігали за розкопками. Незабаром чоловік знайшов білий камінь, схожий на кістку, але з'ясувалося, що це всього лише камінь.

Чоловік натрапив на таємничу підземну будову під час робіт у своєму саду Фото: Reddit

Подальші дослідження показали, що на цьому місці раніше розташовувалася методистська каплиця, про що свідчать карти 1850-х років. Глибина виявленої конструкції становила близько 3-4 футів (90-120 см), а її стіни ставали товщими зі збільшенням глибини.

Деякі користувачі Reddit припустили, що споруда може бути старою водоймою або декоративним елементом саду. Інші помітили, що її орієнтація зі сходу на захід відповідає традиційному розташуванню могил. Багато коментаторів запропонували альтернативні версії. Так, фахівець із військових укріплень припустив, що це може бути залишок бункера часів Другої світової війни або холодної війни.

Наразі загадка залишається нерозгаданою, і чоловік продовжує чекати офіційного висновку археологів.

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