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Перевірка фактів: покинутий замок "застиг у часі" після загибелі власника на "Титаніку"

Покинутий замок, Шато де ла Шассен, замок Шассен, власник замку, замок належав пасажиру "Титаніка", перевірка фактів, історичний замок,
Фото: Facebook | Замок Château de la Chasseigne у Франції

Блогер Рамі Авад зняв відео, в якому стверджує, що будівля належала Енгельхарту Корнеліусу Естбі. Цей ролик ще більше підігрів чутки про зв'язок замку з "Титаніком". Відео стало вірусним і набрало понад 18,7 мільйона переглядів.

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У соціальних мережах продовжують набирати популярності фотографії та відео занедбаного французького замку, який нібито належав пасажиру "Титаніка" — норвезькому бізнесменові Енгельгарта Корнеліусу Естбі. Видання Snopes вирішило перевірити достовірність цього факту.

Розслідування показало, що ці твердження далекі від істини.

Популярність історії почалася з міських дослідників, які з 2020 року прагнули проникнути в замок Château de la Chasseigne (Шато де ла Шассен). У 2022 році ТікТок-блогер Рамі Авад зняв про це відео, стверджуючи, що будівля належала Естбі. Згодом він повторно опублікував його 2024 року, ще більше поширивши чутки про зв'язок замку з "Титаніком". Ролик став вірусним і набрав понад 18,7 млн переглядів.

Однак незалежні джерела спростували цю інформацію. Згідно з історичними даними, Естбі жив у США, у Провіденсі, Род-Айленд, і ніколи не володів нерухомістю у Франції. Ба більше, замок Château de la Chasseigne належав французькій аристократичній сім'ї впродовж кількох поколінь, а в 2005 році його купила італійська пара, яка обставила його меблями. У 2017 році власниками стала індонезійська пара, але вони так і не влаштувалися там.

Покинутий замок, Шато де ла Шассен, замок Шассен, власник замку, замок належав пасажиру "Титаніка", перевірка фактів, історичний замок, Fullscreen
Замок Château de la Chasseigne належав французькій аристократичній сім'ї впродовж кількох поколінь.
Фото: change.org

Крім того, твердження, що замок "застиг у часі" після загибелі його власника на "Титаніку", не відповідає дійсності. Історики підтверджують, що більшість предметів інтер'єру додали нові власники у 2000-х роках, а сам замок почав занепадати лише в останні роки.

Спроби журналістів отримати докази зв'язку Естбі із замком від Рамі Авада не увінчалися успіхом. Коли видання Snopes звернулося до блогера за роз'ясненнями, він відмовився відповідати і заблокував їхній акаунт.

Висновок:

Покинутий замок, Шато де ла Шассен, замок Шассен, власник замку, замок належав пасажиру "Титаніка", перевірка фактів, історичний замок, Fullscreen
Помилкове твердження
Фото: Snopes

У зв'язку з цим експерти дійшли висновку, що твердження про володіння замком пасажиром "Титаніка" є помилковими. Попри це, інтерес до занедбаної пам'ятки продовжує зростати, а дослідники-аматори не втомлюються шукати нові містичні історії, пов'язані з нею.

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