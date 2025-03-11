Перевірка фактів: покинутий замок "застиг у часі" після загибелі власника на "Титаніку"

Блогер Рамі Авад зняв відео, в якому стверджує, що будівля належала Енгельхарту Корнеліусу Естбі. Цей ролик ще більше підігрів чутки про зв'язок замку з "Титаніком". Відео стало вірусним і набрало понад 18,7 мільйона переглядів.

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У соціальних мережах продовжують набирати популярності фотографії та відео занедбаного французького замку, який нібито належав пасажиру "Титаніка" — норвезькому бізнесменові Енгельгарта Корнеліусу Естбі. Видання Snopes вирішило перевірити достовірність цього факту.

Розслідування показало, що ці твердження далекі від істини.

Популярність історії почалася з міських дослідників, які з 2020 року прагнули проникнути в замок Château de la Chasseigne (Шато де ла Шассен). У 2022 році ТікТок-блогер Рамі Авад зняв про це відео, стверджуючи, що будівля належала Естбі. Згодом він повторно опублікував його 2024 року, ще більше поширивши чутки про зв'язок замку з "Титаніком". Ролик став вірусним і набрав понад 18,7 млн переглядів.

Однак незалежні джерела спростували цю інформацію. Згідно з історичними даними, Естбі жив у США, у Провіденсі, Род-Айленд, і ніколи не володів нерухомістю у Франції. Ба більше, замок Château de la Chasseigne належав французькій аристократичній сім'ї впродовж кількох поколінь, а в 2005 році його купила італійська пара, яка обставила його меблями. У 2017 році власниками стала індонезійська пара, але вони так і не влаштувалися там.

Замок Château de la Chasseigne належав французькій аристократичній сім'ї впродовж кількох поколінь. Фото: change.org

Крім того, твердження, що замок "застиг у часі" після загибелі його власника на "Титаніку", не відповідає дійсності. Історики підтверджують, що більшість предметів інтер'єру додали нові власники у 2000-х роках, а сам замок почав занепадати лише в останні роки.

Спроби журналістів отримати докази зв'язку Естбі із замком від Рамі Авада не увінчалися успіхом. Коли видання Snopes звернулося до блогера за роз'ясненнями, він відмовився відповідати і заблокував їхній акаунт.

Висновок:

Помилкове твердження Фото: Snopes

У зв'язку з цим експерти дійшли висновку, що твердження про володіння замком пасажиром "Титаніка" є помилковими. Попри це, інтерес до занедбаної пам'ятки продовжує зростати, а дослідники-аматори не втомлюються шукати нові містичні історії, пов'язані з нею.

Раніше Фокус повідомляв, що було розкрито таємницю вірусного знімка з "підводної скелі". Фото людини на краю "підводної скелі", що захоплює дух, підкорило інтернет, зібравши понад 55 мільйонів переглядів. Однак є один нюанс: місце зйомки далеко не таке очевидне, як здається.

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