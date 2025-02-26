Перевірка фактів: розкрито таємницю вірусного знімка з "підводної скелі" (фото)

Фото людини на краю "підводної скелі", що захоплює дух, підкорило інтернет, зібравши понад 55 мільйонів переглядів. Однак є один нюанс: місце зйомки далеко не таке очевидне, як здається.

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Фотографія, на якій людина сидить на краю "підводної скелі", поширюється в мережі з 2018 року. Нещодавно зображення знову привернуло увагу користувачів інтернету, зібравши понад 55,3 мільйона переглядів на платформі X після публікації 3 жовтня 2024 року. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Підпис до знімка, що свідчив "Жахлива краса океану... Сидячи на краю підводної скелі", викликав активні обговорення в соцмережах. Однак дослідження походження фото підтвердило його достовірність, але внесло важливе уточнення: замість підводної скелі на ньому зображено знамениту Блакитну діру Діна на Багамах.

Фотографія, на якій людина сидить на краю "підводної скелі" Фото: X (Twitter)

Відома компанія Outside Inc., що спеціалізується на спорті та відпочинку на відкритому повітрі, опублікувала цей знімок у Facebook ще 4 жовтня 2018 року. У пості фотографію було приписано австралійському фрідайверу Адаму Стерну, володарю восьми національних рекордів. Сам Стерн розмістив знімок у Facebook 29 вересня 2018 року і уточнив, що людина на фото — Майкл Борд, британський спортсмен, який встановив кілька рекордів у фрідайвінгу.

Фрідайвер Адам Стерн Фото: Facebook

У коментарях до своєї публікації Стерн також вказав місце зйомки — Dean's Blue Hole, третю за глибиною блакитну діру у світі (663 фути), згідно з даними туристичного сайту Багамських островів. Пізніше Борд підтвердив свою присутність на знімку, розповівши, що тоді брав участь у змаганнях із фридайвінгу Vertical Blue, які щорічно проходять у цьому місці.

Блакитні діри являють собою підводні карстові утворення, багаті морською флорою і фауною. За даними Національної океанічної та атмосферної адміністрації (NOAA), ці утворення можуть бути оазисами серед морського дна, приваблюючи корали, молюсків, морських черепах і навіть акул. Однак вивчені вони слабо через важкодоступність і складність досліджень.

Висновок:

Правдиве твердження Фото: Snopes

Таким чином, поширене зображення справді є справжнім, але з технічного погляду на ньому зображена не "підводна скеля", а природне карстове утворення — Блакитна діра Діна.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені пояснили моторошні явища в невеликому містечку. Доктор Сюзан Хоф припустила, що кулі, які світяться і які жителі приймали за примарні ліхтарі, можуть бути так званими "вогнями землетрусів".

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