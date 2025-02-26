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Перевірка фактів: розкрито таємницю вірусного знімка з "підводної скелі" (фото)

Підводна скеля, скеля під водою, перевірка фактів, справжнє фото, фейк, розкрита правда, Блакитна діра Діна, вірусне фото, соцмережі
Фото: Snopes | Фотографія викликала активні обговорення в соцмережах

Фото людини на краю "підводної скелі", що захоплює дух, підкорило інтернет, зібравши понад 55 мільйонів переглядів. Однак є один нюанс: місце зйомки далеко не таке очевидне, як здається.

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Фотографія, на якій людина сидить на краю "підводної скелі", поширюється в мережі з 2018 року. Нещодавно зображення знову привернуло увагу користувачів інтернету, зібравши понад 55,3 мільйона переглядів на платформі X після публікації 3 жовтня 2024 року. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Підпис до знімка, що свідчив "Жахлива краса океану... Сидячи на краю підводної скелі", викликав активні обговорення в соцмережах. Однак дослідження походження фото підтвердило його достовірність, але внесло важливе уточнення: замість підводної скелі на ньому зображено знамениту Блакитну діру Діна на Багамах.

Підводна скеля, скеля під водою, перевірка фактів, справжнє фото, фейк, розкрита правда, Блакитна діра Діна, вірусне фото, соцмережі Fullscreen
Фотографія, на якій людина сидить на краю "підводної скелі"
Фото: X (Twitter)

Відома компанія Outside Inc., що спеціалізується на спорті та відпочинку на відкритому повітрі, опублікувала цей знімок у Facebook ще 4 жовтня 2018 року. У пості фотографію було приписано австралійському фрідайверу Адаму Стерну, володарю восьми національних рекордів. Сам Стерн розмістив знімок у Facebook 29 вересня 2018 року і уточнив, що людина на фото — Майкл Борд, британський спортсмен, який встановив кілька рекордів у фрідайвінгу.

Підводна скеля, скеля під водою, перевірка фактів, справжнє фото, фейк, розкрита правда, Блакитна діра Діна, вірусне фото, соцмережі Fullscreen
Фрідайвер Адам Стерн
Фото: Facebook

У коментарях до своєї публікації Стерн також вказав місце зйомки — Dean's Blue Hole, третю за глибиною блакитну діру у світі (663 фути), згідно з даними туристичного сайту Багамських островів. Пізніше Борд підтвердив свою присутність на знімку, розповівши, що тоді брав участь у змаганнях із фридайвінгу Vertical Blue, які щорічно проходять у цьому місці.

Блакитні діри являють собою підводні карстові утворення, багаті морською флорою і фауною. За даними Національної океанічної та атмосферної адміністрації (NOAA), ці утворення можуть бути оазисами серед морського дна, приваблюючи корали, молюсків, морських черепах і навіть акул. Однак вивчені вони слабо через важкодоступність і складність досліджень.

Висновок:

Правдиве твердження, перевірка фактів, правда, достовірна інформація Fullscreen
Правдиве твердження
Фото: Snopes

Таким чином, поширене зображення справді є справжнім, але з технічного погляду на ньому зображена не "підводна скеля", а природне карстове утворення — Блакитна діра Діна.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені пояснили моторошні явища в невеликому містечку. Доктор Сюзан Хоф припустила, що кулі, які світяться і які жителі приймали за примарні ліхтарі, можуть бути так званими "вогнями землетрусів".

Також стало відомо, що старе фото мегалодона стало сенсацією в соцмережах. Команда судна "Seesturm" нібито виявила живу доісторичну акулу в Північному морі, попри наукові дані про її вимирання 3,6 мільйона років тому.