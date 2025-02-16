Таємниця загадкових вогнів: вчені пояснили моторошні явища в невеликому містечку (фото)

Доктор Сюзан Хоф припустила, що кулі, які світяться, і які жителі приймали за примарні ліхтарі, можуть бути так званими "вогнями землетрусів".

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Мешканці невеликого містечка Саммервіль у Південній Кароліні (США) десятиліттями спостерігали загадкові вогні й чули таємничі звуки біля покинутої залізниці. Згідно з місцевою легендою, вони пов'язані з духом трагічно загиблого чоловіка, чия дружина після його смерті блукала рейками з ліхтарем. Однак нове дослідження дає наукове пояснення цьому явищу. Про це пише Daily Star.

Доктор Сюзан Хоф, геофізик з Програми з вивчення небезпеки землетрусів, припустила, що "примарні" вогні й дивні шуми можуть бути результатом природних сейсмічних процесів. Під час вивчення району вчені виявили, що залізничні колії, можливо, прокладені вздовж лінії розлому, що пояснює незвичайні явища.

На думку дослідниці, кулі, що світяться, які жителі приймали за примарні ліхтарі, можуть бути так званими "вогнями землетрусів" — рідкісними світловими ефектами, що виникають під час сейсмічної активності. Крім того, тряска автомобілів і незрозумілі звуки можуть бути наслідком високочастотних підземних поштовхів.

Доктор Сьюзан Гоф Фото: Susan Hough

Доктор Хоф посилається на історичні дані, в яких ідеться про сильний землетрус 1886 року недалеко від Чарльстона. Вона вважає, що аналогічні, нехай і менш потужні, процеси відбуваються і сьогодні, спричиняючи лячні феномени.

Видання зазначає, що хоча містична легенда про привида з ліхтарем століттями жила у вустах місцевих мешканців, науковці пропонують більш прагматичне пояснення. Однак чи залишиться це відкриття переконливим для жителів Саммервілля — покаже час.

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