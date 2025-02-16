Тайна загадочных огней: ученые объяснили жуткие явления в небольшом городке (фото)

Доктор Сьюзан Хоф предположила, что светящиеся шары, которые жители принимали за призрачные фонари, могут быть так называемыми "огнями землетрясений".

Related video

Жители небольшого городка Саммервиль в Южной Каролине (США) десятилетиями наблюдали загадочные огни и слышали таинственные звуки возле заброшенной железной дороги. Согласно местной легенде, они связаны с духом трагически погибшего человека, чья жена после его смерти бродила по рельсам с фонарем. Однако новое исследование дает научное объяснение этому явлению. Об этом пишет Daily Star.

Доктор Сьюзан Хоф, геофизик из Программы по изучению опасности землетрясений, предположила, что "призрачные" огни и странные шумы могут быть результатом естественных сейсмических процессов. В ходе изучения района ученые обнаружили, что железнодорожные пути, возможно, проложены вдоль линии разлома, что объясняет необычные явления.

По мнению исследовательницы, светящиеся шары, которые жители принимали за призрачные фонари, могут быть так называемыми "огнями землетрясений" – редкими световыми эффектами, возникающими при сейсмической активности. Кроме того, тряска автомобилей и непонятные звуки могут быть следствием высокочастотных подземных толчков.

Доктор Сьюзан Хоф Фото: Susan Hough

Доктор Хоф ссылается на исторические данные, в которых говорится о сильном землетрясении 1886 года недалеко от Чарльстона. Она считает, что аналогичные, пусть и менее мощные, процессы происходят и сегодня, вызывая пугающие феномены.

Издание отмечает, что хотя мистическая легенда о призраке с фонарем веками жила в устах местных жителей, ученые предлагают более прагматичное объяснение. Однако останется ли это открытие убедительным для жителей Саммервилля – покажет время.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.

Также стало известно, что астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе. Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.