Один на один с бездной: астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе

Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет в открытом космосе без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.

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7 февраля 1984 года астронавт NASA Брюс МакКэндлесс II вошел в историю, совершив первый в мире выход в открытый космос без страховочного троса. Уникальный момент был запечатлен с борта космического шаттла "Челленджер" его коллегой Робертом Гибсоном. Об этой истории пишет Lad Bible.

Снимок, известный как одна из самых захватывающих и пугающих фотографий, сделанных в космосе, навсегда стал символом человеческой отваги и технологического прогресса.

Для выполнения этого маневра МакКэндлесс использовал новое устройство Manned Maneuvering Unit (MMU) – ранцевую двигательную установку, позволявшую свободно перемещаться в космосе. До этого момента все выходы в открытый космос требовали привязи к кораблю. Однако МакКэндлесс рискнул оказаться в безграничном пространстве, полностью полагаясь на работу нового оборудования.

"Когда я освободился от шаттла, это было невероятное чувство – смесь личного восторга и профессиональной гордости. На этот момент ушли годы подготовки. Некоторые были скептически настроены, но я знал, что мы к этому готовы", — рассказывал астронавт вспоминая тот день.

Снимок, известный как одна из самых захватывающих и пугающих фотографий, сделанных в космосе Фото: NASA

Выйдя в свободный полет, МакКэндлесс произнес слова, напоминающие знаменитую фразу Нила Армстронга: "Возможно, для Нила это был маленький шаг, но для меня – это чертовски большой скачок".

Полет длился 6 часов 45 минут, а сам астронавт не ощущал огромной скорости своего движения, поскольку шаттл летел рядом с ним.

Издание отмечает, что снимок вдохновляет миллионы людей по всему миру, позволяя каждому представить себя на месте первопроходца. Сам МакКэндлесс отмечал, что его анонимность на фото делает его "универсальным символом".

"Люди могут представить, что это они совершают этот шаг в бездну космоса. Возможно, это и есть главная сила этого снимка", — говорил он.

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