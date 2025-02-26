Проверка фактов: раскрыта тайна вирусного снимка с "подводной скалы" (фото)

Захватывающее дух фото человека на краю "подводного утеса" покорило интернет, собрав более 55 миллионов просмотров. Однако есть один нюанс: место съемки далеко не так очевидно, как кажется.

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Фотография, на которой человек сидит на краю "подводной скалы", распространяется в сети с 2018 года. Недавно изображение снова привлекло внимание пользователей интернета, собрав более 55,3 миллиона просмотров на платформе X после публикации 3 октября 2024 года. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

Подпись к снимку, гласившая "Ужасающая красота океана… Сидя на краю подводного утеса", вызвала активные обсуждения в соцсетях. Однако исследование происхождения фото подтвердило его подлинность, но внесло важное уточнение: вместо подводного утеса на нем изображена знаменитая Голубая дыра Дина на Багамах.

Фотография, на которой человек сидит на краю "подводной скалы" Фото: X (Twitter)

Известная компания Outside Inc., специализирующаяся на спорте и отдыхе на открытом воздухе, опубликовала этот снимок в Facebook еще 4 октября 2018 года. В посте фотография была приписана австралийскому фридайверу Адаму Стерну, обладателю восьми национальных рекордов. Сам Стерн разместил снимок в Facebook 29 сентября 2018 года и уточнил, что человек на фото — Майкл Борд, британский спортсмен, установивший несколько рекордов в фридайвинге.

Фридайвер Адам Стерн Фото: Facebook

В комментариях к своей публикации Стерн также указал место съемки — Dean’s Blue Hole, третью по глубине голубую дыру в мире (663 фута), согласно данным туристического сайта Багамских островов. Позже Борд подтвердил свое присутствие на снимке, рассказав, что тогда участвовал в соревнованиях по фридайвингу Vertical Blue, которые ежегодно проходят в этом месте.

Голубые дыры представляют собой подводные карстовые образования, богатые морской флорой и фауной. По данным Национальной океанической и атмосферной администрации (NOAA), эти образования могут быть оазисами среди морского дна, привлекая кораллы, моллюсков, морских черепах и даже акул. Однако изучены они слабо из-за труднодоступности и сложности исследований.

Вывод:

Правдивое утверждение Фото: Snopes

Таким образом, распространенное изображение действительно является подлинным, но с технической точки зрения на нем запечатлена не "подводная скала", а природное карстовое образование — Голубая дыра Дина.

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