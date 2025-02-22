Проверка фактов: старое фото мегалодона стало сенсацией в соцсетях

Команда судна "Seesturm" якобы обнаружила живого мегалодона в Северном море, несмотря на научные данные о его вымирании 3,6 миллиона лет назад.

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В конце 2024 года в социальных сетях стало вирусным черно-белое изображение, на котором, как утверждалось, были запечатлены люди, позирующие с пойманной доисторической акулой — мегалодоном. Пользователи X, Instagram и Facebook активно делились снимком, уверяя, что он датируется началом 20 века и запечатлел невероятное открытие немецких рыбаков. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

В частности, в декабрьском посте в Facebook утверждалось, что команда судна "Seesturm" обнаружила живого мегалодона в Северном море, несмотря на научные данные о его вымирании 3,6 миллиона лет назад. Однако проведенный анализ подтвердил, что фото не является подлинным — это результат работы искусственного интеллекта.

Команда судна "Seesturm" якобы обнаружила живого мегалодона в Северном море Фото: Facebook

Обратный поиск по изображению в Google выявил его раннюю публикацию 24 января 2024 года на аккаунте Fantasy Creatures в Instagram. Этот профиль специализируется на публикации цифровых арт-работ, созданных с помощью ИИ. Описание аккаунта прямо указывает на использование генеративных программ, а пост с изображением включал такие хэштеги, как #aiartwork, #aiart и #generativeart, а также названия нейросетей — Midjourney, DALL-E 3 и Stable Diffusion.

Искаженные лица людей Фото: Instagram

Эксперты отмечают несколько признаков, указывающих на искусственное происхождение снимка:

Искаженные лица людей. На изображении черты некоторых фигур кажутся размытыми и нелогичными — типичный дефект генеративных нейросетей.

Неестественное положение цепей. Согласно фото, массивная акула поддерживается цепями, расположенными так, что в реальности не могли бы удерживать ее вес, который, по данным Смитсоновского института, достигал 120 000 фунтов.

Вывод:

Ложное утверждение Фото: Snopes

Фото, якобы запечатлевшее выловленного в начале XX века мегалодона, не является реальным историческим снимком. Это цифровое произведение искусства, созданное с помощью ИИ. Распространение таких изображений без пояснений может вводить пользователей в заблуждение, подчеркивая важность проверки информации перед ее распространением.

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