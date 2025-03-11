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МирФан

Проверка фактов: заброшенный замок "застыл во времени" после гибели владельца на "Титанике"

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Фото: Facebook | Замок Château de la Chasseigne во Франции

Блогер Рами Авад снял видео, в котором утверждает, что здание принадлежало Энгельхарту Корнелиусу Эстби. Этот ролик еще больше подогрел слухи о связи замка с "Титаником". Видео стало вирусным и набрало более 18,7 миллиона просмотров.

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В социальных сетях продолжают набирать популярность фотографии и видео заброшенного французского замка, который якобы принадлежал пассажиру "Титаника" — норвежскому бизнесмену Энгельхарту Корнелиусу Эстби. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

Расследование показало, что эти утверждения далеки от истины.

Популярность истории началась с городских исследователей, которые с 2020 года стремились проникнуть в замок Château de la Chasseigne (Шато де ла Шассен). В 2022 году ТикТок-блогер Рами Авад снял об этом видео, утверждая, что здание принадлежало Эстби. Впоследствии он повторно опубликовал его в 2024 году, еще больше распространив слухи о связи замка с "Титаником". Ролик стал вирусным и набрал более 18,7 млн просмотров.

Однако независимые источники опровергли эту информацию. Согласно историческим данным, Эстби жил в США, в Провиденсе, Род-Айленд, и никогда не владел недвижимостью во Франции. Более того, замок Château de la Chasseigne принадлежал французской аристократической семье на протяжении нескольких поколений, а в 2005 году был куплен итальянской парой, которая обставила его мебелью. В 2017 году владельцами стала индонезийская пара, но они так и не обосновались там.

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Замок Château de la Chasseigne принадлежал французской аристократической семье на протяжении нескольких поколений
Фото: change.org

Кроме того, утверждение, что замок "застыл во времени" после гибели его владельца на "Титанике", не соответствует действительности. Историки подтверждают, что большинство предметов интерьера было добавлено новыми владельцами в 2000-х годах, а сам замок начал приходить в запустение лишь в последние годы.

Попытки журналистов получить доказательства связи Эстби с замком от Рами Авада не увенчались успехом. Когда издание Snopes обратилось к блогеру за разъяснениями, он отказался отвечать и заблокировал их аккаунт.

Вывод:

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Ложное утверждение
Фото: Snopes

В связи с этим эксперты пришли к выводу, что утверждения о владении замком пассажиром "Титаника" являются ложными. Несмотря на это, интерес к заброшенной достопримечательности продолжает расти, а исследователи-любители не устают искать новые мистические истории, связанные с ней.

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