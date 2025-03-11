Сім'я перетворила покинутий 116-річний вагон поїзда на розкішний будинок для оренди (фото)

Старовинний вагон 1909 року, знайдений батьком Айзека Френчема в зруйнованому стані, перетворився на розкішне житло, яке має величезний попит на Airbnb. Зараз Car 306 приносить дохід у розмірі 105 000 доларів на рік.

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Житель Айдахо (США) Айзек Френч разом зі своєю сім'єю перетворив занедбаний 116-річний залізничний вагон на успішний і затребуваний об'єкт оренди на Airbnb. Про це пише Realtor.

Зараз Car 306 приносить дохід у розмірі 105 000 доларів на рік, а гості готові платити від 325 до 350 доларів за ніч, щоб провести час у цьому унікальному місці.

Історія цього проєкту почалася шість років тому, коли батько Айзека, захоплений залізницями, на прохання сусідів допомагав розчищати сніг із даху сараю. Під завалом опинився старий вагон 1909 року, який перебував у жахливому стані: гнила деревина, пліснява і десятки диких кішок усередині. Попри його зруйнований вигляд, батько Френча побачив у ньому потенціал і запропонував сусідам купити його за 3000 доларів.

Car 306 приносить дохід у розмірі 105 000 доларів на рік Фото: Bill-Gates

Доставити вагон на ділянку виявилося непростим завданням. Транспортування обійшлося сім'ї в 10 000 доларів і зайняло два роки. Відновлення тривало пів року, і в процесі брали участь майже всі члени сім'ї.

Загалом на ремонт було витрачено понад 50 000 доларів, включно зі встановленням нової платформи, ремонтом підлоги, ландшафтним дизайном і відновленням оригінальних деталей інтер'єру.

Транспортування обійшлося сім'ї в 10 000 доларів і зайняло два роки Фото: Bill-Gates

Френч і його сім'я постаралися зберегти історичну атмосферу вагона, відновивши дерев'яні панелі та вікна, а також вручну намалювавши золотий напис у стилі оригінального брендингу 1909 року. Усередині вагон отримав сучасну кухню, зону відпочинку, ванну кімнату і спальню з ліжком великого розміру. Зовні гостей зустрічає дзеркальна сауна, гідромасажна ванна і вогнище з видом на мальовничі пейзажі Айдахо.

сім'я постаралися зберегти історичну атмосферу вагона, відновивши дерев'яні панелі та вікна Фото: Bill-Gates Спальня з ліжком великого розміру Фото: Bill-Gates

Car 306 швидко завоював популярність серед туристів, багато з яких залишають захоплені відгуки. Один із гостей написав: "Я зупинявся в цьому вагоні, і він настільки крутий, наскільки ви думаєте. Чарівний вид на захід сонця". Інший відзначив вдале поєднання історичної атмосфери та сучасного комфорту.

"Ми вдихнули життя в забуте минуле. Цей вагон — не просто місце для ночівлі, а історія, яка триває", — додав Айзек Френч.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.