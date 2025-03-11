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МирФан

Семья превратила заброшенный 116-летний вагон поезда в роскошный дом для аренды (фото)

Вагон поезда, необычный дом, старый вагон поезда, роскошный дом, аренда жилья, Airbnb, Car 306, сделали ремонт, ремонт своими руками
Фото: коллаж Фокус | Гости готовы платить от 325 до 350 долларов за ночь

Старинный вагон 1909 года, найденный отцом Айзека Френчема в разрушенном состоянии, превратился в роскошное жилье, которое пользуется огромным спросом на Airbnb. Сейчас Car 306 приносит доход в размере 105 000 долларов в год.

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Житель Айдахо (США) Айзек Френч вместе со своей семьей превратил заброшенный 116-летний железнодорожный вагон в успешный и востребованный объект аренды на Airbnb. Об этом пишет Realtor.

Сейчас Car 306 приносит доход в размере 105 000 долларов в год, а гости готовы платить от 325 до 350 долларов за ночь, чтобы провести время в этом уникальном месте.

История этого проекта началась шесть лет назад, когда отец Айзека, увлеченный железными дорогами, по просьбе соседей помогал расчищать снег с крыши сарая. Под завалом оказался старый вагон 1909 года, находившийся в ужасном состоянии: гнилая древесина, плесень и десятки диких кошек внутри. Несмотря на его разрушенный вид, отец Френча увидел в нем потенциал и предложил соседям купить его за 3000 долларов.

Вагон поезда, необычный дом, старый вагон поезда, роскошный дом, аренда жилья, Airbnb, Car 306, сделали ремонт, ремонт своими руками Fullscreen
Car 306 приносит доход в размере 105 000 долларов в год
Фото: CNBC

Доставить вагон на участок оказалось непростой задачей. Транспортировка обошлась семье в 10 000 долларов и заняла два года. Восстановление длилось полгода, и в процессе участвовали почти все члены семьи.

В общей сложности на ремонт было потрачено более 50 000 долларов, включая установку новой платформы, ремонт полов, ландшафтный дизайн и восстановление оригинальных деталей интерьера.

Вагон поезда, необычный дом, старый вагон поезда, роскошный дом, аренда жилья, Airbnb, Car 306, сделали ремонт, ремонт своими руками Fullscreen
Транспортировка обошлась семье в 10 000 долларов и заняла два года
Фото: CNBC

Френч и его семья постарались сохранить историческую атмосферу вагона, восстановив деревянные панели и окна, а также вручную нарисовав золотую надпись в стиле оригинального брендинга 1909 года. Внутри вагон получил современную кухню, зону отдыха, ванную комнату и спальню с кроватью большого размера. Снаружи гостей встречает зеркальная сауна, гидромассажная ванна и кострище с видом на живописные пейзажи Айдахо.

Вагон поезда, необычный дом, старый вагон поезда, роскошный дом, аренда жилья, Airbnb, Car 306, сделали ремонт, ремонт своими руками Fullscreen
семья постарались сохранить историческую атмосферу вагона, восстановив деревянные панели и окна
Фото: CNBC
Вагон поезда, необычный дом, старый вагон поезда, роскошный дом, аренда жилья, Airbnb, Car 306, сделали ремонт, ремонт своими руками Fullscreen
Спальня с кроватью большого размера
Фото: CNBC

Car 306 быстро завоевал популярность среди туристов, многие из которых оставляют восторженные отзывы. Один из гостей написал: "Я останавливался в этом вагоне, и он настолько крут, насколько вы думаете. Волшебный вид на закат". Другой отметил удачное сочетание исторической атмосферы и современного комфорта.

"Мы вдохнули жизнь в забытое прошлое. Этот вагон — не просто место для ночлега, а история, которая продолжается", — добавил Айзек Френч.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина превратил старый автобус в двухэтажный дом своей мечты. Чей Денн и его семья убрали 28 пассажирских кресел. После поднятия крыши и внутренней отделки в доме на колесах появились две спальни, кабинет, кухня с барной стойкой, полноценная ванная и чердак для хранения вещей.

Также стало известно, что многомиллионный особняк на берегу моря решили снести. Роскошное жилье площадью 5 100 квадратных футов с потрясающим видом на набережную было превращено в руины всего за два дня. Власти пошли на крайние меры, чтобы предотвратить его обрушение.