Семья превратила заброшенный 116-летний вагон поезда в роскошный дом для аренды (фото)

Старинный вагон 1909 года, найденный отцом Айзека Френчема в разрушенном состоянии, превратился в роскошное жилье, которое пользуется огромным спросом на Airbnb. Сейчас Car 306 приносит доход в размере 105 000 долларов в год.

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Житель Айдахо (США) Айзек Френч вместе со своей семьей превратил заброшенный 116-летний железнодорожный вагон в успешный и востребованный объект аренды на Airbnb. Об этом пишет Realtor.

Сейчас Car 306 приносит доход в размере 105 000 долларов в год, а гости готовы платить от 325 до 350 долларов за ночь, чтобы провести время в этом уникальном месте.

История этого проекта началась шесть лет назад, когда отец Айзека, увлеченный железными дорогами, по просьбе соседей помогал расчищать снег с крыши сарая. Под завалом оказался старый вагон 1909 года, находившийся в ужасном состоянии: гнилая древесина, плесень и десятки диких кошек внутри. Несмотря на его разрушенный вид, отец Френча увидел в нем потенциал и предложил соседям купить его за 3000 долларов.

Car 306 приносит доход в размере 105 000 долларов в год Фото: CNBC

Доставить вагон на участок оказалось непростой задачей. Транспортировка обошлась семье в 10 000 долларов и заняла два года. Восстановление длилось полгода, и в процессе участвовали почти все члены семьи.

В общей сложности на ремонт было потрачено более 50 000 долларов, включая установку новой платформы, ремонт полов, ландшафтный дизайн и восстановление оригинальных деталей интерьера.

Транспортировка обошлась семье в 10 000 долларов и заняла два года Фото: CNBC

Френч и его семья постарались сохранить историческую атмосферу вагона, восстановив деревянные панели и окна, а также вручную нарисовав золотую надпись в стиле оригинального брендинга 1909 года. Внутри вагон получил современную кухню, зону отдыха, ванную комнату и спальню с кроватью большого размера. Снаружи гостей встречает зеркальная сауна, гидромассажная ванна и кострище с видом на живописные пейзажи Айдахо.

семья постарались сохранить историческую атмосферу вагона, восстановив деревянные панели и окна Фото: CNBC Спальня с кроватью большого размера Фото: CNBC

Car 306 быстро завоевал популярность среди туристов, многие из которых оставляют восторженные отзывы. Один из гостей написал: "Я останавливался в этом вагоне, и он настолько крут, насколько вы думаете. Волшебный вид на закат". Другой отметил удачное сочетание исторической атмосферы и современного комфорта.

"Мы вдохнули жизнь в забытое прошлое. Этот вагон — не просто место для ночлега, а история, которая продолжается", — добавил Айзек Френч.

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