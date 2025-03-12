Внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку (видео)

Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.

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Заброшенный особняк во Франции привлек внимание городского исследователя, который обнаружил внутри практически нетронутую обстановку прошлых веков. Своей находкой он поделился в TikTok.

Внутри здания, по предположениям, оставленного без ухода еще в XIX веке, сохранились библиотека, полная книг, старинный рояль и мебель, напоминающая о былой роскоши.

Пользователь TikTok под ником Exploring Abandoned задокументировал свое исследование этого уникального места. В своем видеоролике он показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.

"Это целая библиотека, которая была полностью заброшена. Посмотрите на все эти книги. Посмотрите на этот прекрасный рояль. Это потрясающе", — восхищенно прокомментировал исследователь в видео.

В столовой особняка на круглом столе остались чайник, кружки и блюдца, создавая впечатление, будто хозяева просто вышли на минуту и вскоре вернутся. На стенах – яркие картины с темным фоном, добавляющие контраст в светлую и просторную комнату.

В комментариях к видео пользователи выразили свои эмоции по поводу находки.

"Было бы здорово увидеть, как его оживят", "Больше похоже на 1800-е, а не на 1600-е годы", — писали они.

Исследователь также заглянул в другие комнаты дома – спальню и ванные. В них сохранились личные вещи бывших владельцев: фотографии, одежда и постельные принадлежности. При этом городской исследователь подчеркнул, что не берет ничего из дома и старается оставить его в том же виде, в каком нашел.

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