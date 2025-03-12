Усередині особняка понад 400-річної давнини знайшли "покинуту" бібліотеку (відео)

Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.

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Покинутий особняк у Франції привернув увагу міського дослідника, який виявив всередині практично незайману обстановку минулих століть. Своєю знахідкою він поділився в TikTok.

Усередині будівлі, за припущеннями, залишеної без догляду ще в XIX столітті, збереглися бібліотека, повна книг, старовинний рояль і меблі, що нагадують про колишню розкіш.

Користувач TikTok під ніком Exploring Abandoned задокументував своє дослідження цього унікального місця. У своєму відеоролику він показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосферу затишку в цей колись жвавий будинок.

"Це ціла бібліотека, яка була повністю занедбана. Подивіться на всі ці книги. Подивіться на цей прекрасний рояль. Це приголомшливо", — захоплено прокоментував дослідник у відео.

У їдальні особняка на круглому столі залишилися чайник, кухлі та блюдця, створюючи враження, ніби господарі просто вийшли на хвилину і незабаром повернуться. На стінах — яскраві картини з темним тлом, що додають контраст у світлу і простору кімнату.

У коментарях до відео користувачі висловили свої емоції з приводу знахідки.

"Було б чудово побачити, як його оживлять", "Більше схоже на 1800-ті, а не на 1600-ті роки", — писали вони.

Дослідник також зазирнув до інших кімнат будинку — спальні та ванних. У них збереглися особисті речі колишніх власників: фотографії, одяг і постільні приналежності. При цьому міський дослідник наголосив, що не бере нічого з дому і намагається залишити його в тому ж вигляді, в якому знайшов.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я перетворила покинутий 116-річний вагон поїзда на розкішний будинок для оренди. Старовинний вагон 1909 року, знайдений батьком Айзека Френчема в зруйнованому стані, перетворився на розкішне житло, яке користується величезним попитом на Airbnb. Зараз Car 306 приносить дохід у розмірі 105 000 доларів на рік.

Також стало відомо, що покинутий замок "застиг у часі" після загибелі власника на "Титаніку". Блогер Рамі Авад зняв відео, в якому стверджує, що будівля належала Енгельхарту Корнеліусу Естбі. Цей ролик ще більше підігрів чутки про зв'язок замку з "Титаніком". Відео стало вірусним і набрало понад 18,7 мільйона переглядів.