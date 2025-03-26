Секрет із минулого: ремонт обернувся несподіваною знахідкою в старовинному будинку (відео)

Жінка на ім'я Абі помітила у своєму новому житлі потаємну кімнату, приховану під підлогою. Як з'ясувалося, це була схованка, де в 16-17 століттях ховалися католицькі священики, рятуючись від переслідувань.

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Користувачка TikTok з ніком @abihookwayproperty, відома як Абі, поділилася лячною знахідкою, зробленою під час ремонту свого нещодавно придбаного будинку II класу. Жінка з Великої Британії купила старовинну будівлю як заміське житло, але не очікувала натрапити на щось настільки зловісне — потаємну кімнату, приховану під підлогою.

В опублікованому відео Абі показує, як вона знаходить секретний люк, захований під килимом на верхньому поверсі. Після того як вона відсуває шафу і піднімає дошки підлоги, глядачі бачать крихітний простір, заповнений павутиною. Як з'ясувалося, це так звана "нора священика" — схованка, в якій у XVI-XVII століттях ховалися католицькі священики, рятуючись від переслідування.

За інформацією порталу Historic UK, такі схованки будували в будинках у період релігійних гонінь, особливо в 1550-х роках і до невдалої Порохової змови 1605 року. Схованки влаштовували в камінах, сходах і на горищах, і вони були настільки малі, що людина не могла навіть встати на повний зріст. Священикам доводилося годинами, а часом і днями, ховатися в них без їжі та води, не видаючи жодного звуку.

Відео Абі зібрало тисячі переглядів і бурхливу реакцію користувачів.

"ОМГ, це так шалено", "Ти смілива дівчина", "Це така захоплива знахідка", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив загадкову споруду у своєму саду. Він взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важкі камені. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.