Українці можуть отримати по 20 тис. грн: кому заплатять допомогу

Програма допомоги включає в себе надання комплексної підтримки вразливим категоріям населення.

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В Україні розпочалася реалізація нового проєкту допомоги від благодійного фонду Depaul Ukraine ("Деполь Україна"), спрямованого на підтримку переселенців. У трьох регіонах надаватимуться різні види допомоги для вразливих груп населення. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Як повідомляють організатори, це новий проєкт "Інтегрована підтримка вразливих родин", що передбачає надання комплексної допомоги та підтримки вразливим категоріям населення в таких галузях:

Харківської;

Миколаївській;

Одеській.

Зокрема, у Харкові будуть доступні безкоштовні дитячі групові заняття та заняття з батьками.

У межах проєкту "Інтегрована підтримка вразливих сімей" нададуть підтримку таким категоріям громадян:

самотнім жінкам/чоловікам, які мають дітей;

жінкам/чоловікам, які одноосібно очолюють сім'ї з літніми людьми;

літнім жінкам/чоловікам, які самі очолюють сім'ї та доглядають за дітьми;

особам похилого віку, які одноосібно очолюють сім'ї та доглядають за дітьми.

"Перелік послуг проєкту, який буде доступний пізніше, слідкуйте за нашими оновленнями на цій сторінці, ми оголосимо про початок прийняття заявок", — повідомляють у фонді.

Проєкт допомоги від "Деполь Україна" передбачає:

психологічну підтримку — зокрема, йдеться про індивідуальні консультації психологів для дітей і дорослих (від трьох до восьми сесій);

житлову підтримку — громадянам за потреби забезпечать легкий і середній ремонт житла, твердим паливом, обігрівачами та теплим одягом у зимовий період, безпечним житлом у спеціалізованих центрах;

матеріальну допомогу — за програмою, українці зможуть оформити багатоцільову грошову допомогу (MPCA). Зокрема, будуть доступні виплати на медичні потреби в розмірі до 20 тис. грн, перенаправлення до лікарів і медзакладів;

юридичну підтримку — громадяни зможуть звернутися за консультаціями щодо відновлення документів, соцвиплат ВПО та пільг. Також нададуть супровід у випадках порушення прав людини або необхідності правового захисту.

"Проєкт реалізується за підтримки: Міністерства міжнародних справ Канади (Уряд Канади), Розвиток і мир (Карітас Канади), CAFOD (Карітас Англії та Уельсу)", — додали організатори.

Благодійний фонд "Деполь Україна" засновано 2006 року. Він надає допомогу людям, які опинилися в скрутних ситуаціях, зокрема, переселенцям.

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