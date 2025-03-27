Украинцы могут получить по 20 тыс. грн: кому заплатят помощь

Программа помощи включает в себя предоставление комплексной поддержки уязвимым категориям населения.

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В Украине началась реализация нового проекта помощи от благотворительного фонда Depaul Ukraine ("Деполь Украина"), направленного на поддержку переселенцев. В трех регионах будут предоставляться различные виды помощи для уязвимых групп населения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщают организаторы, это новый проект "Интегрированная поддержка уязвимых семей", который включает в себя предоставление комплексной помощи и поддержки уязвимым категориям населения в следующих областях:

Харьковской;

Николаевской;

Одесской.

В частности, в Харькове будут доступны бесплатные детские групповые занятия и занятия с родителями.

В рамках проекта "Интегрированная поддержка уязвимых семей" окажут поддержку следующим категориям граждан:

одиноким женщинам/мужчинам, имеющим детей;

женщинам/мужчинам, которые единолично возглавляют семьи с пожилыми людьми;

пожилым женщинам/мужчинам, которые сами возглавляют семьи и ухаживают за детьми;

лицам пожилого возраста, которые единолично возглавляют семьи и ухаживают за детьми.

"Перечень услуг проекта, который будет доступен позже, следите за нашими обновлениями на этой странице, мы объявим о начале принятия заявок", — сообщают в фонде.

Проект помощи от "Деполь Украина" предусматривает:

психологическую поддержку — в частности, речь идет об индивидуальных консультациях психологов для детей и взрослых (от трех до восьми сессий);

жилищную поддержку — гражданам при необходимости обеспечат легкий и средний ремонт жилья, твердым топливом, обогревателями и теплой одеждой в зимний период, безопасным жильем в специализированных центрах;

материальную помощь — по программе, украинцы смогут оформить многоцелевую денежную помощь (MPCA). В частности, будут доступны выплаты на медицинские нужды в размере до 20 тыс. грн, перенаправление к врачам и медучреждения;

юридическую поддержку — граждане смогут обратиться за консультациями по восстановлению документов, соцвыплат ВПЛ и льгот. Также предоставят сопровождение в случаях нарушения прав человека или необходимости правовой защиты.

"Проект реализуется при поддержке: Министерства международных дел Канады (Правительство Канады), Развитие и мир (Каритас Канады), CAFOD (Каритас Англии и Уэльса)", — добавили организаторы.

Благотворительный фонд "Деполь Украина" основан в 2006 году. Он предоставляет помощь людям, оказавшимся в затруднительных ситуациях, в частности, переселенцам.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.