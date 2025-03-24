Украинцам выплатят 100 тыс. грн: кто получит финансовую помощь

Программа помощи подойдет для переселенцев, которые хотят воплотить свои бизнес-идеи.

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Жителей Украины приглашают поучаствовать в конкурсе бизнес-идей. Победители получат финансирование для воплощения своих стартапов. Об этом говорится в сообщении организаторов.

Программа поддержки стартапов пройдет на территории Кременчугской городской территориальной громады в соответствии с решением исполнительного комитета местного городского совета №301. В рамках проекта смогут участвовать:

дееспособные граждане Украины, в частности, переселенцы;

физлица-предприниматели (частные малые и средние предприятия), зарегистрированные в Кременчугской городской территориальной громаде.

Призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. грн. Для участия необходимо выполнить несколько шагов:

заполнив заявку на участие в конкурсе;

подготовив к показу свою бизнес-идею/стартап;

презентовав стартап в формате PowerPoint.

Подать заявку на участие в программе можно, заполнив специальную онлайн-форму. Конечный срок подачи документов — 25 апреля 2025 года.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.