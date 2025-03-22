Украинцы могут получить помощь в 40 тыс. грн в марте: кому заплатят

Финансовая выплата выделяется на запуск или восстановление собственного бизнеса.

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Жители Сумской области могут подать заявки на финансовую поддержку от Общества Украинского Красного Креста. В рамках программы предусмотрена выплата в размере 40 тысяч гривен. В 2025 году Сумская областная организация Красного Креста продолжает помогать наиболее уязвимым категориям населения региона. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной организации.

Сумма в 40 тысяч гривен предназначена для старта или восстановления собственного бизнеса. В этом году программа будет действовать в Кролевецкой городской общине Сумской области.

Финансовая помощь будет направлена домохозяйствам с наибольшими уязвимостями. Приоритет в получении средств отдадут следующим категориям:

семьям, которые занимаются лицами пожилого возраста от 65 лет, нетрудоспособными лицами с инвалидностью первой и второй группы, а также несовершеннолетними сиротами;

семьям с двумя и более детьми до 18 лет;

трудоспособным пенсионерам и лицам с инвалидностью;

безработным, зарегистрированным в Центре занятости;

внутренним переселенцам, которые стали собственниками имущества на территории старостата и проживают по новому адресу не менее шести месяцев;

одиноким родителям (мать или отец);

демобилизованным после 24 февраля 2022 года;

семьям с низким финансовым положением.

Для регистрации в "Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны" необходимо заполнить онлайн-анкету в старостинских округах, с возможным расширением на ближайшие старостаты:

Обтовский;

Реутинский;

Грузчанский.

Сроки подачи документов:

подача анкет – до 5 апреля 2025 года;

подача планов и пакета документов – до 5 мая 2025 года.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.